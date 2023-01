Ibaneis Rocha, governador do DF, pede 'desculpas' a Lula por invasões em Brasília

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), gravou um vídeo na noite deste domingo (8) para pedir desculpas ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e aos presidentes do Senado e da Câmara Federal, Rodrigo Pacheco (PSD) e Arthur Lira (Progressistas).

"Primeiramente, ao presidente [Lula], pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade", disse Rocha, em referência às invasões às sedes dos três poderes, em Brasília.

O gestor afirmou que, junto ao ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), monitorou a chegada dos manifestantes a Brasília neste sábado (7), mas que não imaginava o cenário visto neste domingo.

"O que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. Não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam a proporção que tomaram", afirmou o governador, garantindo, ainda, que atuará junto ao Governo Federal para identificar e punir os envolvidos na ação criminosa. Assista:

Secretário exonerado

Na mira das críticas por uma suposta omissão de seu governo na contenção das invasões, Rocha decidiu exonerar, à tarde, o secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres.