Ministério Público de Contas pede bloqueio de bens de Bolsonaro e Ibaneis por atos no DF

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) pediu à Corte, nesta terça-feira (10), o bloqueio de bens do ex-presidente Jair Bolsonaro, do governador afastado do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, e do ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, por conta dos ataques terroristas registrados nas sedes dos três poderes, em Brasília, no último domingo (8). As informações são do g1.

O pedido foi feito pelo subprocurador-geral do MP, Lucas Rocha Furtado, para que a Corte auxilie na identificação dos responsáveis por financiar, idealizar e executar os atos antidemocráticos, assim como dos agentes públicos e de segurança que se omitiram no exercício das suas funções. O relator do processo é o ministro Vital do Rêgo. Ainda não há decisão.

Com a medida, o Ministério Público visa garantir recursos para um possível ressarcimento público, caso os envolvidos sejam condenados.