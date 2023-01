Senadores aprovam intervenção federal na Segurança do DF

O Senado aprovou, nesta terça-feira (10), de forma simbólica, o decreto de intervenção na segurança do Distrito Federal editado no domingo (8) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A medida, que passou ontem na Câmara e vale até 31 de janeiro, foi adotada após terroristas invadirem e depredarem o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF). A reunião dos senadores, inclusive, aconteceu em meio aos danos causados na invasão.

O texto vai agora para promulgação no Legislativo.

Apesar da aprovação de forma simbólica, sem necessidade de votação nominal, senadores do PL, partido de Jair Bolsonaro, e outros parlamentares aliados do ex-presidente fizeram questão de se posicionar contra o decreto. São eles:

Eduardo Girão (Podemos-CE)

Carlos Portinho (PL-RJ)

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Luiz Carlos Heinze (PP-RS)

Zequinha Marinho (PL-TO)

Carlos Viana (PL-MG)

Plínio Valério (PSDB-AM)

Styvenson Valentim (Podemos-RN)

"A presente matéria é uma medida excepcional, dura, mas necessária, face aos atos gravíssimos de vandalismo permeados pela completa desordem", disse o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), relator da matéria, durante discussão no Plenário.

"Busca-se recuperar a ordem pública do Distrito Federal tendo em vista que as forças de segurança pública do Distrito Federal foram ineficazes no trabalho de impedir, coibir e reprimir os ataques conduzidos e orquestrados, diga-se de passagem com antecedência e previsibilidade", emendou.

Como foi a votação na Câmara

Na Câmara, a maioria dos partidos se posicionou a favor do decreto - apenas o PL, legenda de Jair Bolsonaro, e o Novo liberaram suas bancadas. A deputada Carla Zambelli (PL-SP) tentou evitar que a votação fosse simbólica, mas seu requerimento foi rejeitado pelo plenário. A deputada Bia Kicis (PL-DF), por sua vez, posicionou-se contra a intervenção no Distrito Federal.

"Esta é uma sessão muito significativa. Não estava prevista. Mas, ao acontecer, no plenário do poder mais democrático da República, é a prova concreta que a nossa democracia continua viva e funcionando plenamente. E continuará para sempre", declarou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), aos deputados presentes na sessão desta segunda-feira.

Decreto

"O objetivo da intervenção é pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no Estado do Distrito Federal, marcada por atos de violência", diz o decreto. Em seu primeiro pronunciamento oficial após os ataques, ainda no domingo,Lula anunciou o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, como interventor no DF, subordinado à Presidência da República.