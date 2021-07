Finanças públicas no período pós-pandemia são debatidas no Seminário de Gestores Públicos

Com a vacinação avançando no Brasil, gestores públicos já têm estratégias definidas sobre como tratar as finanças públicas no fim da pandemia e no período após a crise sanitária. Nesta terça-feira (20), esse foi o tema de um painel no 9º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2021, uma promoção do Diário do Nordeste. O encontro virtual reuniu a secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobahyba, e consultores de finanças públicas.

No início do encontro, o vice-presidente do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), Edilberto Pontes, listou medidas que podem otimizar a administração pública. Ele destacou a profissionalização da gestão pública, a importância do planejamento e do realismo no uso do orçamento. “Além da importância de analisar a efetividade das políticas públicas antes de implementá-las, ao longo da execução e depois de concluídas”, acrescentou Pontes.

Fernanda Pacobahyba trouxe para o centro das discussões as reformas tributária e administrativa. No caso da primeira, em junho deste ano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou a segunda fase da proposta para tramitação na Câmara dos Deputados.

O Projeto de Lei trata da Reforma do Imposto de Renda para Pessoas Físicas, para Empresas e Investimentos. Segundo o Governo, a mudança trará simplificação e menos custo, redução de distorções e fim de privilégios sem reduzir as arrecadações da União.

Reformas nacionais

Em julho do ano passado, o ministro Paulo Guedes apresentou ao Congresso Nacional a primeira etapa da proposta de Reforma Tributária. Nessa fase, a proposta prevê uma reformulação da tributação sobre o consumo com a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) em substituição ao atual PIS/Cofins.

No caso da reforma administrativa, o projeto de lei também tramita na Câmara. No texto original, o Governo Federal propõe a extinção dos atuais cargos comissionados e funções gratificadas, que seriam transformados em cargos de liderança e assessoramento. A mudança é uma das que enfrenta maior resistência entre parlamentares, que defendem a manutenção da estabilidade no funcionalismo.

Para a secretária da Fazenda do Ceará, as duas reformas são necessárias, contudo, ela criticou o modo como as mudanças estão sendo discutidas. “Precisamos ter bases estruturantes, unir todos os entes, ouvir propostas da União, mas também dos Estados e dos municípios”, disse.

Segundo ela, diante do cenário de crise, é preciso avaliar o que é possível ser feito de mudanças neste momento. “É inaceitável que tratemos da reforma tributária sem colocar na mesa a desigualdade”, criticou. Ela ressaltou ainda a tributação sobre o consumo no Brasil como "uma das mais injustas, imorais, antiéticas e inaceitáveis"

Fernanda Pacobahyba Secretária da Fazenda do Ceará "Aceitamos de forma bovina um país em que a maior parte da tributação é suportada pelos mais pobres, isso é insustentável e não está no palco das reformas nem dos discursos”

Reforma administrativa

Ela também criticou as discussões atuais sobre a Reforma Administrativa. “Ocorrem os mesmos equívocos da Reforma Tributária. Não significa que sou contra, mas precisamos entender quais as prioridades”, reforçou.

Ela pondera que há formas de avaliar e otimizar o serviço público com a implementação de avaliações, sem retirar, por exemplo, a estabilidade dos servidores. “O serviço público tem se equivocado ao tratar o bom e o mau servidor da mesma forma. Os bons servidores, inclusive, querem essas avaliações de desempenho, então precisamos ter instrumentos de avaliação para o reconhecimento e o desenvolvimento do serviço público”, disse.

Gestão fiscal

O consultor da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Eduardo Stranz, também endossou as críticas feitas pela secretária.

Eduardo Stranz Consulto da Confederação Nacional de Municípios (CNM) “Está caminhando para uma reforma que não é uma reforma, mas uma emenda, uma pequena solução federal, deixando estados e municípios de fora dessa discussão. Estão resolvendo o problema de caixa da União, transferindo a desoneração para estados e municípios”.

Ele também comentou sobre as finanças públicas no período pós-pandemia. Segundo Stranz, no ano passado, houve uma queda nacional na arrecadação. Contudo, as perspectivas para este ano são melhores.

“Nenhum economista poderia prever o que está acontecendo neste ano, mas há alguns componentes que levam a essa boa arrecadação, entre eles a inflação alta e um comportamento diferente no pagamento do Imposto de Renda”, disse.

Ele ainda traçou a projeção de que o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) deve atingir a cifra de R$ 131 bilhões em valores brutos, com 20% reservado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Esse montante é transferido para estados e municípios, com os governos ficando com 21,5% da arrecadação e as cidades com 24,5%.

O consultor econômico-financeiro da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), André Carvalho, tratou especificamente do Fundeb. Segundo ele, o FPM não é o único componente do Fundeb com aumento na arrecadação. Entre os meses de janeiro e junho, o Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal (FPE) ficou 29,3% acima do acumulado em 2020. Já o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) tem arrecadação 29,9% e 14,6% acima do ano passado, respectivamente.

“A nova legislação do Fundeb coloca a transparência como pré-requisito, assim como os resultados educacionais, os dados de matrícula e o foco na educação infantil e no ensino médio integrado à educação profissional”, concluiu.