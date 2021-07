Após receber prefeitos, Camilo Santana anuncia plano de recuperação econômica

Camilo também anunciou ter sancionado hoje a criação do programa Mais Emprego Ceará, pelo qual o Governo deve subsidiar metade dos salários de novos contratados pelos setores do comércio e serviços.

O Estado do Ceará está desenvolvendo um plano de recuperação econômica pós-pandemia que terá o objetivo de ajudar os municípios a superar a cruse. O governador Camilo Santana (PT), durante a palestra inaugural do 9º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2021 , uma promoção do Diário do Nordeste, afirmou que o programa sairá após ele conversar individualmente com quase todos os prefeitos cearenses.

Com o tema “O legado pós-pandemia para o Estado do Ceará”, a palestra de Camilo teve foco principal no balanço de ações e investimentos por parte do Governo desde o ano passado.

Segundo Camilo, o diagnóstico da situação precede o lançamento de um plano de ações para a recuperação econômica do Estado. “Nós vamos primeiro medir o grau de efeito da pandemia nesse aprendizado, para que a gente possa construir os mecanismos metodológicos, de apoio financeiro, enfim, para que a gente possa acelerar esse processo, recuperar o tempo perdido na pandemia, nesse um ano e meio”, disse durante a palestra.

Para o governador, o momento exige um esforço coletivo não só do poder público: Camilo Santana Governador do Estado “Nós precisamos de uma grande corrente unindo setor produtivo, setor acadêmico, sociedade. Tirando as divergências políticas e partidárias de lado, em um esforço para a recuperação da economia, retorno das atividades, crescimento e geração de emprego para os cearenses”. Durante quase uma hora de palestra, Camilo Santana listou uma série de ações e programas postos em prática pela gestão para amenizar os efeitos da pandemia, nas áreas de saúde, educação, cultura, ação social e na própria economia.

O governador sancionou hoje a lei que cria o programa Mais Emprego Ceará. Durante seis meses, 20 mil novos contratados, até 100 por empresa, terão 50% dos salários mínimos pagos pelo Governo do Estado. “Precisamos recuperar a economia e retomar o emprego no nosso Estado”, disse Camilo após o anúncio na palestra.

Conquistas da pandemia

A apresentação de Camilo Santana trouxe dados relativos a abertura de leitos, ampliação e universalização do SAMU, aquisição de vacinas, proteção social, inclusão digital e transparência nos dados e gastos públicos. As demandas urgentes do período elevaram em quase 25% os investimentos estaduais na Saúde, de 2019 para 2020, de R$ 2,7 bilhões para R$ 3,36 bilhões. A pandemia acelerou o processo de reestruturação e regionalização da rede pública de atendimento, já planejado anteriormente pelo secretário Dr. Cabeto. “O Ceará foi dividido em 5 macrorregiões de saúde, e a ideia é que 90% das demandas de saúde de cada região sejam resolvidas na própria região”.