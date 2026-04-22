Advogado Rafael Sá será o novo presidente da ZPE Ceará
Equipamento, voltado a empresas focadas em exportação, é estratégico para a economia do Estado
O advogado Rafael Sá foi confirmado como novo presidente da Zona de Processamento de Exportações (ZPE) do Ceará, instalada no Complexo do Pecém. A indicação partiu do governador Elmano de Freitas (PT) e foi aprovada pelo Conselho de Administração do equipamento nesta quarta-feira (22).
A nomeação ocorre em meio a uma reorganização na área econômica do governo após o período de desincompatibilização exigido pela legislação eleitoral brasileira. O presidente anterior, Fábio Feijó, deixou o cargo de assumir a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado, após a saída de Domingos Filho. A posse de Rafael Sá está marcada para a próxima sexta-feira (24), às 10h.
Ex-conselheiro da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), cargo do qual saiu recentemente, Rafael Sá é formado em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e possui pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho.
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Equipamento estratégico
A ZPE do Ceará é uma área de livre comércio voltada para a produção de bens para exportação, oferecendo incentivos fiscais e operacionais para empresas instaladas no Complexo do Pecém. O modelo tem sido utilizado como ferramenta de atração de investimentos industriais e de inserção do Estado no comércio internacional.
Reconhecida como a mais relevantes do gênero no País, a estrutura tem papel central na política de desenvolvimento econômico cearense, especialmente na estratégia de ampliação da base industrial e geração de empregos.
A mudança no comando ocorre em um momento de consolidação de grandes projetos no Pecém e de disputa por novos investimentos. A expectativa é que a nova gestão mantenha o ritmo de expansão da ZPE.