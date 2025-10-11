ZPE Ceará é eleita melhor zona de livre comércio do mundo em 2025
Premiação coloca ZPE cearense no topo entre as zonas de processamento globais
A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará alcançou, mais uma vez, reconhecimento internacional, ao ser eleita em 2025 como a melhor zona de livre comércio global segundo o ranking Global Free Zones of the Year, da fDi Intelligence, além de ter alcançado também o título de Zona de Processamento Industrial do Ano (Industrial Free Zone of the Year).
Segundo a premiação, o destaque para a ZPE cearense reforça a capacidade de atrair investimentos, como o hub de hidrogênio verde, e consolidar uma imagem competitiva no cenário global das zonas de livre comércio.
Também contribuíram para o primeiro lugar na lista o aumento da área ocupada por empresas e o crescimento no número de empregados diretos em operação na zona.
"Isso reforça ainda mais o papel estratégico do nosso Complexo para o desenvolvimento do Ceará e para a competitividade do Brasil no cenário global”, comentou o presidente do Complexo do Pecém, Max Quintino.
Veja também
Ranking Global Free Zones 2025
- ZPE Ceará (Brasil)
- Jebel Ali Free Zone (Emirados Árabes Unidos)
- Sohar Free Zone (Omã)
- Dubai Multi Commodities Centre (Emirados Árabes Unidos)
- Coyol Free Zone (Costa Rica)
O que é e como funciona uma ZPE
Uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) é uma área de livre comércio destinada à instalação de empresas voltadas à produção de bens para exportação, com incentivos fiscais, cambiais e administrativos.
Essas zonas funcionam como territórios alfandegados de regime especial, onde as empresas podem importar insumos, máquinas e equipamentos sem pagar impostos, desde que a produção seja destinada majoritariamente ao mercado externo.
O objetivo é estimular as exportações, atrair investimentos, gerar empregos e desenvolver regiões fora dos grandes centros industriais. No Brasil, as ZPEs são vinculadas ao governo federal, mas operam em parceria com estados e prefeituras, oferecendo infraestrutura logística e vantagens regulatórias.