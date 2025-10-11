ZPE Ceará é eleita melhor zona de livre comércio do mundo em 2025

A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará alcançou, mais uma vez, reconhecimento internacional, ao ser eleita em 2025 como a melhor zona de livre comércio global segundo o ranking Global Free Zones of the Year, da fDi Intelligence, além de ter alcançado também o título de Zona de Processamento Industrial do Ano (Industrial Free Zone of the Year).

Segundo a premiação, o destaque para a ZPE cearense reforça a capacidade de atrair investimentos, como o hub de hidrogênio verde, e consolidar uma imagem competitiva no cenário global das zonas de livre comércio.

Também contribuíram para o primeiro lugar na lista o aumento da área ocupada por empresas e o crescimento no número de empregados diretos em operação na zona.

"Isso reforça ainda mais o papel estratégico do nosso Complexo para o desenvolvimento do Ceará e para a competitividade do Brasil no cenário global”, comentou o presidente do Complexo do Pecém, Max Quintino.

Ranking Global Free Zones 2025

ZPE Ceará (Brasil) Jebel Ali Free Zone (Emirados Árabes Unidos) Sohar Free Zone (Omã) Dubai Multi Commodities Centre (Emirados Árabes Unidos) Coyol Free Zone (Costa Rica)

O que é e como funciona uma ZPE

Uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) é uma área de livre comércio destinada à instalação de empresas voltadas à produção de bens para exportação, com incentivos fiscais, cambiais e administrativos.

Essas zonas funcionam como territórios alfandegados de regime especial, onde as empresas podem importar insumos, máquinas e equipamentos sem pagar impostos, desde que a produção seja destinada majoritariamente ao mercado externo.

O objetivo é estimular as exportações, atrair investimentos, gerar empregos e desenvolver regiões fora dos grandes centros industriais. No Brasil, as ZPEs são vinculadas ao governo federal, mas operam em parceria com estados e prefeituras, oferecendo infraestrutura logística e vantagens regulatórias.