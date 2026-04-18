Desembargador cearense está prestes a assumir cadeira no Conselho Nacional de Justiça

O desembargador Paulo Régis Machado Botelho, do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, em Fortaleza, teve o nome aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para integrar o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O magistrado é indicação do Tribunal Superior do Trabalho para o cargo de conselheiro. A indicação ainda vai passar pelo plenário do Senado, mas a aprovação deve ser apenas confirmada. A última etapa é a nomeação pelo presidente da República.

Durante a sabatina, o magistrado sinalizou como pretende atuar no órgão, com ênfase na interlocução institucional. “Sempre preservei essa condição de escuta ativa. O CNJ precisa dialogar com outras instituições, especialmente com o Senado”, afirmou.

Perfil técnico

Natural de Fortaleza, Paulo Régis reúne formação acadêmica diversificada, com graduação em Direito pela UFC e em Jornalismo pela Unifor, além de mestrado em Direito Constitucional e doutorado em Direito do Trabalho. É diretor da Escola Judicial do TRT-7 e ingressou na magistratura trabalhista em 1993, tendo sido promovido a desembargador em 2018.