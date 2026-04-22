Pregão bilionário do BNB previsto para esta quarta (22) está na mira do TCU e da oposição

Está marcado para esta quarta-feira (22), um pregão bilionário que pode definir as operadoras dos programas de microcrédito do Banco do Nordeste para os próximos anos. A licitação, que se aproxima de R$ 2 bilhões e tem sido questionada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), está envolta em polêmica em Brasília, mobilizando a oposição ao governo Lula.

Mesmo após a divulgação dos editais de licitação pelo banco, após determinação do TCU, os certames continuam no radar do Tribunal. No último dia 16, a Corte publicou uma instrução técnica, recomendando a suspensão dos editais.

O órgão foi acionado pelo deputado federal Murillo Gouvea Rodrigues, do Rio de Janeiro, que alega que os editais foram estruturados para manter os operadores atuais (Inec e Camed), tornando o certame um “deserto por desenho”. O BNB, que tem sede em Fortaleza, nega as alegações.

O parlamentar de oposição ao governo Lula, tenta colher assinaturas até para uma CPI sobre o assunto.

Em 2021, ainda no governo Bolsonaro, um grupo de aliados do ex-presidente fez uma ofensiva sobre o assunto. Na oportunidade, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, publicou vídeo pedindo a demissão dos então integrantes da diretoria do BNB por conta do contrato de R$ 600 milhões do banco com o Inec, sem licitação. Papel das operadoras

O Inec é operador do Agroamigo e a Camed, do Crediamigo. O papel dessas operadoras é atuar na ponta dos programas, por exemplo, com a intermediação entre o banco e o tomador de crédito; e a gestão dos agentes de microcrédito, profissionais que lidam diretamente com os clientes. Já ao BNB compete analisar e liberar (ou negar) os recursos.

O assunto envolve cifras vultosas — com os contratos girando bilhões de reais — e desperta interesses na política e no setor privado. O que diz o BNB?

O BNB informou ao Diário do Nordeste que cumpriu determinações do TCU e que os editais, publicados em 27 de março, foram analisados pela CGU (Controladoria Geral da União).