BNB publica na sexta (27) edital para selecionar operadoras do microcrédito

O Banco do Nordeste deve publicar na sexta-feira (27), no Diário Oficial da União, os editais para seleção das operadoras de seus programas de microcrédito, Crediamigo e Agroamigo.

Na quarta-feira, o banco publicou Fato Relevante em que informa ao mercado que a diretoria aprovou os certames e que deve publicá-los "nos próximos dias". Esta Coluna apurou que a divulgação dos editais deve ocorrer amanhã (27).

O processo de seleção das operadoras é alvo de uma série de apontamentos por parte do TCU, conforme a Coluna noticiou neste mês.

"A deliberação dá continuidade às decisões e procedimentos adotados em observância às determinações dos órgãos de controle, em especial ao Acórdão nº 2906/2025 – TCU – Plenário, e às avaliações técnicas internas realizadas que reforçam os princípios da legalidade, eficiência, isonomia, competitividade e transparência na administração pública", diz o BNB no Fato Relevante.