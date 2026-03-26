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BNB publica na sexta (27) edital para selecionar operadoras do microcrédito

Seleção envolve uma das áreas mais estratégicas do banco, que gira anualmente bilhões de reais

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
Victor Ximenes
Foto: Ellen Freitas

O Banco do Nordeste deve publicar na sexta-feira (27), no Diário Oficial da União, os editais para seleção das operadoras de seus programas de microcrédito, Crediamigo e Agroamigo.

Na quarta-feira, o banco publicou Fato Relevante em que informa ao mercado que a diretoria aprovou os certames e que deve publicá-los "nos próximos dias". Esta Coluna apurou que a divulgação dos editais deve ocorrer amanhã (27).

O processo de seleção das operadoras é alvo de uma série de apontamentos por parte do TCU, conforme a Coluna noticiou neste mês.

"A deliberação dá continuidade às decisões e procedimentos adotados em observância às determinações dos órgãos de controle, em especial ao Acórdão nº 2906/2025 – TCU – Plenário, e às avaliações técnicas internas realizadas que reforçam os princípios da legalidade, eficiência, isonomia, competitividade e transparência na administração pública", diz o BNB no Fato Relevante.