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Agência Moody's mantém avaliação Muito Boa para BNB

Avaliação correspondente a "Muito Boa" foi concedida à unidade gestora dos ativos de terceiros do banco

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 14:19)
Egídio Serpa
Legenda: Unidade gestora do BNB responsável por ativos de terceiros manteve nota Muito Boa da agência de risco Moody's
Foto: Camila Lima / SVM
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Boa notícia está chegando! A agência norte-americana de avaliação Moody’s manteve, em seu Relatório de Avaliação de Qualidade do Gestor, recentemente publicado, a qualificação MQ2.br ao Banco do Nordeste.  

Essa classificação, que corresponde à categoria 'Muito Boa' dentro da escala da agência, foi feita para a gestora do BNB. A unidade é responsável pelos ativos de terceiros do Banco e registrou, em 2025, um crescimento de 30,1%, alcançando o montante de R$ 21,5 bilhões sob sua gestão em dezembro.   

O relatório da Moody’s destaca que o BNB Asset possui processo de investimentos bem estruturado e com baixo risco de pessoa-chave, além de apresentar a vantagem de compartilhar a infraestrutura de backoffice, riscos, compliance e tecnologia com o Banco do Nordeste. Atualmente, a gestora conta com mais de 230 mil clientes por meio da rede de agências do banco. 

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