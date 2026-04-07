Agência Moody's mantém avaliação Muito Boa para BNB

Boa notícia está chegando! A agência norte-americana de avaliação Moody’s manteve, em seu Relatório de Avaliação de Qualidade do Gestor, recentemente publicado, a qualificação MQ2.br ao Banco do Nordeste.

Essa classificação, que corresponde à categoria 'Muito Boa' dentro da escala da agência, foi feita para a gestora do BNB. A unidade é responsável pelos ativos de terceiros do Banco e registrou, em 2025, um crescimento de 30,1%, alcançando o montante de R$ 21,5 bilhões sob sua gestão em dezembro.