Agência Moody's mantém avaliação Muito Boa para BNB
Avaliação correspondente a "Muito Boa" foi concedida à unidade gestora dos ativos de terceiros do banco
Boa notícia está chegando! A agência norte-americana de avaliação Moody’s manteve, em seu Relatório de Avaliação de Qualidade do Gestor, recentemente publicado, a qualificação MQ2.br ao Banco do Nordeste.
Essa classificação, que corresponde à categoria 'Muito Boa' dentro da escala da agência, foi feita para a gestora do BNB. A unidade é responsável pelos ativos de terceiros do Banco e registrou, em 2025, um crescimento de 30,1%, alcançando o montante de R$ 21,5 bilhões sob sua gestão em dezembro.
O relatório da Moody’s destaca que o BNB Asset possui processo de investimentos bem estruturado e com baixo risco de pessoa-chave, além de apresentar a vantagem de compartilhar a infraestrutura de backoffice, riscos, compliance e tecnologia com o Banco do Nordeste. Atualmente, a gestora conta com mais de 230 mil clientes por meio da rede de agências do banco.
Veja também