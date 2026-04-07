Taxar blusinhas da China é proteger empregos no Brasil

Na evolução do comércio ‘cross border’ (transfronteiriço), desde a pandemia, as importações de pequeno valor via plataformas estrangeiras desfrutaram de tratamento tributário privilegiado até agosto de 2024, quando passaram a recolher Imposto de Importação de 20%. Mesmo considerando essa alíquota, a taxação total que recai sobre esses sites estrangeiros de e-commerce ainda é bastante inferior à imposta a quem gera trabalho, investe e produz no Brasil. Quem o diz é Fernando Valente Pimentel, diretor-superintendente e presidente emérito da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecções (Abit).

Na sua opinião, a tributação vigente não busca criar protecionismo, mas assegurar algo tão básico quanto justo: concorrência com regras iguais para todos. “Sugerir que prejudica os consumidores de menor renda é uma falácia. O que realmente os lesa é a desindustrialização, a quebra de negócios locais e a eliminação de postos de trabalho”, acrescenta ele.

A indústria têxtil e de confecção brasileira segue gerando empregos formais, contrariando uma retórica que tenta negar o impacto positivo da igualdade tributária. São mais de 1,3 milhão de trabalhadores diretos, com forte presença em cidades onde a manufatura é o motor do desenvolvimento e da mobilidade social. Em 2025, de janeiro a setembro, o setor criou 29,6 mil postos formais de trabalho. Nos 12 meses anteriores, foram 6,1 mil. Isso só é possível, afirma Pimentel, porque essa atividade, mais do que centenária, sempre esteve e continua alinhada às necessidades do consumidor e da sociedade, oferecendo produtos em todas as faixas de preço, estilos e perfis socioeconômicos. Ele é contundente:

“Há outro dado relevante sobre a consciência da indústria têxtil e de confecção quanto à sua responsabilidade como provedora de um produto de primeira necessidade, que é a roupa: desde o início do Plano Real, em julho de 1994, até setembro de 2025, o grupo “Vestuário” foi o que apresentou a menor inflação acumulada (483%) entre os nove que compõem o IPCA, cujo índice geral avançou 803% no período.”

Resumindo: o setor é o que mais contribuiu para a estabilidade dos preços no Brasil ao longo de mais de 30 anos. Prova atual disso encontra-se em dois produtos presentes no guarda-roupa de todos os brasileiros: nas faixas populares de consumo, encontram-se facilmente, em qualquer pesquisa no mercado varejista nacional, calças jeans entre 50 e 120 reais (9,3 e 22,4 dólares) e camisetas de algodão de 20 a 50 reais (3,7 a 9,3 dólares - câmbio de 3 de novembro). Aprofundando a pesquisa, encontram-se preços ainda menores. “São valores muito competitivos em relação a qualquer comércio eletrônico internacional”, sentencia Pimentel.

O líder da Abit lembra que uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Nexus, intitulada “Retratos do Brasil” (outubro/2025), aponta que a principal causa para os consumidores desistirem das compras nas plataformas internacionais é o custo do frete (45% dos compradores) e não a tributação. Foram ouvidas 2.008 pessoas, a partir de 16 anos, nas 27 unidades da federação.