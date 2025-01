Estudante de Medicina e noiva do prefeito de Moraújo desiste de cargo na Secretaria de Saúde

Estudante de Medicina, Letícia Luna desistiu de assumir a Secretaria de Saúde de Moraújo, na região Norte do Ceará. Ela é noiva do prefeito do município, Ruan Lima (PSD), e chegou a ser confirmada para o cargo nas redes sociais do político, mas a nomeação não foi confirmada.

Como mostrou uma reportagem do PontoPoder, do Diário do Nordeste, a assessoria de imprensa da Prefeitura esclareceu que ela abdicou da função devido à carga horária do curso de Medicina que está concluindo.

Com a desistência da noiva do prefeito, a Saúde de Moraújo será comandada por Iramar Moreira. Ele é bacharel em Enfermagem, pós-graduado em Saúde Pública e tem em seu currículo experiência em gestão de UBS e atendimento hospitalar.

ALVO DE APURAÇÃO DO MP

Por conta da nomeação da noiva e de outros familiares, Ruan Lima virou alvo de procedimento na Promotoria da 64ª Zona Eleitoral do Ceará neste mês, conforme revelado pelo PontoPoder.

O Ministério Público do Estado (MPCE) recebeu uma queixa que apontava suposta prática de nepotismo na indicação de Letícia Luna e de outros dois parentes na gestão do prefeito: o pai Alex Lima, para as Relações Institucionais, e o primo Marcos Araújo, para o Desenvolvimento Agrário.

Ruan Lima chegou a comentar o caso, por meio de publicação nas redes sociais. No último domingo (12), ele escreveu que agiu “dentro da legalidade” e só escolheu “pessoas competentes” para o governo. Defendeu, ainda, que foi “alvo de ataques pela mídia nacional”.

“Em nenhum momento escolhi pessoas incompetentes; todas as nomeações foram feitas com o objetivo de aprimorar a administração de Moraújo. Graças a Deus e ao nosso trabalho árduo, minha família não depende da prefeitura para viver; vivemos muito bem sem ela”, ponderou o político.