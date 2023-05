Em uma semana, cinco prefeitos trocaram de partido no Ceará; veja nomes

As eleições municipais ainda estão distantes quase um ano e meio, mas os prefeitos e os dirigentes partidários já adotam um ritmo intenso de articulações. Exemplo disso é que, ao longo da última semana, cinco mandatários se filiaram a outros partidos políticos. Lideranças partidárias ainda reconhecem que há conversas avançadas com outros prefeitos a serem filiados em breve.

A maior adesão foi ao Republicanos. Em 2020 e em 2022, o partido esteve na oposição ao grupo governista em Fortaleza e no Estado. Contudo, neste ano, sofreu uma guinada governista com a filiação do ex-senador Chiquinho Feitosa, atualmente presidente da sigla no Ceará.

Na última sexta-feira, sob comando do novo líder, a legenda recebeu a filiação de quatro novos prefeitos, que deixaram o MDB, o PP e o PSB.

Com a nova configuração partidária, além de Joerly Rodrigues, de Aratuba, e Ariana Aquino, de Paraipaba, passam a integrar os quadros do Republicanos os prefeitos Júnior do Titico, de Ipueiras, Orlando Filho, de Mombaça, Dra. Lígia Protásio (interina), de Santa Quitéria, e Telvânia Braz, de Paramoti.

PT

Quem também está em novo partido é o prefeito de Amontada, Flávio Teixeira Filho. No último sábado (20), o mandatário se filiou ao PT em evento no município com a presença do deputado federal José Guimarães (PT), líder do Governo na Câmara dos Deputados, e da senadora Augusta Brito (PT).

Desde o ano passado, o PT vem ampliando seu quadro de mandatários filiados. Durante as eleições de 2022, 12 prefeitos anunciaram a migração para o partido, alçando a sigla ao posto de segunda maior força do Estado em quantidade de prefeitos.

Dentro da legenda, dirigentes avaliam que a tendência é que esse número seja ainda mais ampliado neste ano, sob influência das forças políticas do governador Elmano de Freitas (PT), do senador Camilo Santana (PT), do líder do Governo José Guimarães e do presidente Lula (PT).

Um dos nomes que deve ser anunciado em breve é o do prefeito de Cascavel, Tiago Ribeiro, eleito em 2020 pelo Cidadania. O próprio político confirmou essa mudança na última sexta-feira, durante o evento do Republicanos. Ele adiantou ainda que a vice-prefeita da cidade, Ana Paula Dantas, também fará o mesmo.

Em Beberibe também haverá mudanças. A prefeita da cidade, Michele Queiroz, eleita pelo PL, irá desembarcar no PP, segundo o secretário Zezinho Albuquerque, dirigente da sigla no Ceará.

Também na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), uma mudança recente ocorreu em Aracati. Sob articulação do senador Cid Gomes (PDT), o chefe do Executivo municipal, Bismarck Maia, deixou o PDT e passou a presidir o Podemos, sigla que era dominada por nomes oposicionistas até então.

Com a chegada do ex-pedetista, o Podemos sofreu uma guinada governista, assim como o Republicanos. Quem permaneceu na sigla, como o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, sinalizou aproximação com o grupo liderado por Cid Gomes e Camilo Santana.

Mudanças próximas

Com nomes aliados do senador e do ministro por diversas siglas até então ligadas à oposição, novas filiações começarão a ser definidas. Gestores de prefeituras estratégicas como Nezinho Farias, de Horizonte, e Vitor Valim, de Caucaia, por exemplo, seguem sem partido.

Liderados pela dupla no Interior também seguem sem filiação partidária desde o racha entre PT e PDT no ano passado. À época, insatisfeitos com a decisão da cúpula pedetista de lançar Roberto Cláudio (PDT) e não Izolda Cela (sem partido) como candidato ao Governo do Ceará, prefeitos de mais de 10 cidades se desfiliaram de partidos como PDT e PSD. A maioria deles segue sem legenda.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil