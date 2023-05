Sob olhar de Cid, outros prefeitos se unem a Bismarck Maia na nova direção do Podemos; veja a lista

Saiu a composição da Comissão Provisória que vai comandar o Podemos no Ceará neste novo momento. O comando, de Bismarck Maia, prefeito de Aracati, terá o reforço de outros prefeitos do Interior, dando uma indicação da estratégia do novo comando: foco nas eleições 2024.

A partir de agora, diz o presidente Bismarck Maia, o partido começará a organizar uma série de eventos para fortalecimento dos seus quadros no Estado. Como antecipamos nesta coluna, o comando do Podemos é parte da estratégia do senador Cid Gomes (PDT) para a eleição de 2024.

O vice-presidente da sigla é o prefeito de Juazeiro do Norte, a maior cidade do Interior, Gledson Bezerra. Ele é um remanescente do momento anterior do Partido, mas a presença no novo diretório mostra, também, uma nova inclinação política do gestor.

Leia mais Inácio Aguiar Ao vencer batalha de bastidores pelo Podemos, Cid Gomes começa a mexer peças no xadrez eleitoral Antes próximo de Capitão Wagner e do senador Eduardo Girão, Bezerra, que pode ser candidato à reeleição, se aproxima ainda mais da base política de Camilo e Elmano, ao ingressar no novo partido que tem mentoria do senador Cid Gomes.

Outra presença a simbolizar o foco na reestruturação do Podemos no Interior é a do prefeito de Baturité, outra liderança regional, Herberlh Mota. A ex-prefeita de Fortim, Adriana Pinheiro Barbosa completa o time de lideranças regionais, ao lado de Samuel Cidade Werton, prefeito de Santana do Cariri.

O tesoureiro é Alexandre Alves Mota, conhecido nos bastidores pela proximidade com Cid Gomes. Completa a composição a esposa de Bismarck, Glaucia Maia. Composição: Presidente: Bismarck Maia

Vice-presidente: Gledson Bezerra

2ª Vice-presidente: Adriana Pinheiro Barbosa

3º Vice-presidente: Herberlh Mota

Secretário-geral: Samuel Cidade Werton

Tesoureiro geral: Alexandre Alves Mota

Presidente do Podemos Mulher: Glaucia Maia