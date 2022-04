Em evento do União Brasil, Capitão Wagner diz que vai enfrentar um "poste" na Eleição de 2022

Durante primeiro encontro regional do União Brasil no Ceará, realizado em Sobral, neste sábado (30), o pré-candidato ao governo estadual, Capitão Wagner (UB), afirmou que há uma "briga interna" no governo para indicar um "poste" para a disputa eleitoral de outubro.

"Tem um grupo que está há 36 anos no poder. Há uma grande briga interna pra decidir quem vai ser o poste. (...) Não estão preocupados em colocar o mais preparado não, é quem vai obedecer", disse o deputado.

Sem citar nomes, Wagner fez críticas ao grupo chefiado pelos irmãos Ferreira Gomes no Ceará, que ainda não definiu quem deve ser o candidato ou candidata do PDT ao Palácio da Abolição.

A governadora Izolda Cela, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, estão na disputa pela indicação.

A oposição liderada por Wagner promete realizar ao todo dez encontros regionais na pré-campanha para filiar apoiadores e fortalecer alianças. O ponto de partida foi na cidade governada por Ivo Gomes (PDT) - irmão de Cid e Ciro.

No discurso, o pré-candidato prometeu, se eleito, iniciar uma transformação educacional em Sobral, cidade que costumeiramente é vitrine eleitoral de Cid e Ciro Gomes nacionalmente pelos resultados educacionais.

A ideia é criar um centro de capacitação digital "para mostrar que dá pra fazer muito mais em termos de educação". Wagner foi recepcionado na cidade pelo empresário Oscar Rodrigues e o deputado federal Moses Rodrigues, ambos filiados recentemente ao União Brasil, e que historicamente são adversários eleitorais dos irmãos Gomes.

"Um turno"

Aos aliados, Wagner revelou a expectativa de que a eleição no Ceará possa ocorrer em apenas um turno.

Ele contabilizou ao menos três candidaturas de maior musculatura partidária. A baixa quantidade de candidatos poderia levar a definição já no primeiro turno, assim como ocorreu em 2018 na reeleição do governador Camilo Santana (PT).

"Essa eleição tem tudo para ser decidida no primeiro turno. Tem que usar a energia toda no primeiro turno", declarou aos apoiadores.

Apoios

No evento, o PL, que estuda lançamento de candidatura própria ao Governo do Estado, foi representado pelo ex-vice-prefeito de Fortaleza, Gaudêncio Lucena.

Capitão Wagner ainda discute a possibilidade do apoio do partido do presidente Jair Bolsonaro (PL) já no primeiro turno.

Em busca de apoio de grupos religiosos, um pastor foi convidado a falar no início do encontro. Uma apresentação musical gospel também se apresentou para o público.