Elmano diz que tem 'boa' relação com Cid e que aliados têm 'o direito de manifestar opiniões diferentes'

O governador Elmano de Freitas (PT) enalteceu, nesta quinta-feira (26), que mantém uma relação "muito boa" com o senador Cid Gomes (PSB) e que seus aliados têm "o direito de manifestar opiniões diferentes". A declaração foi dada nesta manhã, durante entrevista aos jornalistas Wagner Mendes e Luana Barros para a live PontoPoder.

A relação do mandatário e do senador passou por uma crise durante a escolha do nome da base governista para a presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Atualmente, quem ocupa o cargo é Evandro Leitão (PT), prefeito eleito de Fortaleza. Ele deve ficar até o dia 31 de dezembro, quando sairá para assumir o Paço Municipal.

"Acho que uma coisa que eu não posso esperar das pessoas que participam do nosso projeto é que elas não tenham o direito de manifestar opiniões diferentes da minha. Assim como eu tenho direito de manifestar opinião diferente de outros. E acho que é bom para um projeto que as pessoas tenham direito de pensar e colocar suas posições, porque a gente aprende uns com os outros" Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará

"Eu quero que, na hora que eu estiver tomando uma decisão equivocada, que um deputado, um senador, uma senadora, nosso ministro, um cidadão comum que eu encontre na rua, possa chegar no governador e dizer 'governador, você está errando'. Na democracia deve ser assim", complementou.

A relação do petista com o senador passou por uma crise após o mandatário declarar, abertamente, apoio ao nome do deputado Fernando Santana (PT) à presidência da Alece, em novembro último. O nome de Santana, porém, não tinha recebido o aval de todos os aliados do Governo do Ceará. A deputada Lia Gomes (PDT), inclusive, chegou a dizer que Cid não integrava mais a base de sustentação da gestão estadual. Ela é irmã do senador.

Em meio aos desgastes, Santana acabou retirando a candidatura, e Romeu Aldigueri (PDT) foi definido como candidato da base governista à Alece. Aldigueri foi eleito no início de dezembro, em uma chapa da Mesa Diretora consensual entre base e oposição. No mesmo período, Cid negou qualquer rompimento político com o governador.

"Você ouviu alguma declaração minha?", questionou à época.

Nesta quinta, Elmano reforçou que a "afinidade com o senador Cid é absoluta" no projeto político do grupo que governa o Ceará.