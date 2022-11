Elmano de Freitas se reúne com aliados e traça prioridades para os 100 primeiros dias de governo

O governador eleito Elmano de Freitas (PT) teve na manhã desta sexta-feira (11), em um hotel de Fortaleza, a primeira reunião com representantes de partidos no Ceará. O momento ocorreu em meio às tratativas sobre governabilidade durante o mandato, e também traçou, junto às lideranças, as prioridades de atuação nos 100 primeiros dias de Governo.

O petista afirmou que esse encontro serviu para ouvir dos partidos aliados quais as sugestões e prioridades no novo governo, que inicia no dia 1º de janeiro. Uma delas é o combate à fome, de acordo com ele.

"Os partidos vão debater, nós vamos retornar para mais uma reunião para trazer essas sugestões. Pedimos que eles possam debater o que eles consideram que sejam as três questões fundamentais para os próximos quatro anos, aquelas que politicamente nós entendemos que o Governo deveria ter como marco estratégico da sua contrução", pontuou o governador eleito.

Elmano destacou como um consenso entre os participantes da reunião que o combate à fome deve receber uma antenção especial nos primeiros dias de seu mandato.

"Inclusive já pedi que alguns partidos pudessem indicar pessoas para ajudar na estruturação da proposta para o combate à fome. Isso certamente estará entre as propostas dos 100 dias, destacou ainda.

Esse movimento, inclusive, ocorre ao passo que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também destacou que uma das suas prioridades no Governo Federal será tirar o País do mapa da fome. Elmano esteve com Lula no início da semana, acompanhado do senador eleito e ex-governador do Ceará, Camilo Santana, também do PT.

Ausência do PDT

Em meio às incertezas sobre reaproximação do PDT com o PT a nível estadual, o encontro desta sexta-feira não teve a participação dos pedetistas. Elmano destacou que, nesse primeiro momento, preferiu não convidar a sigla por entender que há em curso um processo interno.

"Tive o cuidado de não convidar, eu sei que o partido não tem uma decisão. A primeira coisa que nós devemos ter é respeito. Eu não posso fazer de conta que o PDT não tem um processo interno de debate, eu sei que tem e cabe a mim respeitar", disse o petista.

Presente em um café da manhã com a bancada de vereadores do PDT também na manhã desta sexta, o deputado federal André Figueredo, que preside a sigla no estado, comentou o assunto.

"Estamos discutindo o caminho para que o nosso partido possa ter os ânimos serenados. (...) Não fomos chamados nem procuramos. O governador eleito é de outro partido. Então, ele tem, evidentemente, o tempo dele de montar a equipe dele e nós do PDT nunca nos furtaremos ao diálogo. Agora nós não vamos aonde não fomos convidados", declarou.

Estiveram presentes na reunião também o deputado federal eleito Eunício Oliveira, que preside o MDB no Ceará, a vice-goveernadora Jade Romero (MDB) e representanrtes do PSOL, PCdoB, PV, e Rede.

