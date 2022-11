Em meio ao impasse, Cid diz que a emenda de bancada está sendo desvirtuada

O senador licenciado Cid Gomes (PDT) declarou, nesta sexta-feira (11), que a aplicação da emenda de bancada, cerca de R$ 284 milhões para o Ceará, está sendo desvirtuada por parte de alguns parlamentares.

Assim como no ano passado, há dificuldade de acordo entre deputados e senadores da base e oposição sobre o desejo de encaminhar ao menos metade do orçamento para obras tocadas pelo Governo do Estado.

Parte dos parlamentares de oposição deseja encaminhar uma fatia desse dinheiro para projetos paralelos, assim como é feito com as emendas individuais.

Cid Gomes (PDT) Senador licenciado O nome está dizendo, é emenda de bancada. Ao longo dos últimos anos, a meu juízo, com todo respeito, individualizou-se a emenda de bancada. Fez-se uma conta assim: 'quanto é que tem de bancada?' Divide por 22 por 25 e cada um vai ter da bancada 1/25. Isso não está correto. Emenda de bancada é para o coletivo da bancada decidir se apoia ou não, e a gente dessa forma pensar projetos estruturantes para o Ceará

A declaração do senador licenciado ocorreu na manhã desta sexta-feira (11), Assembleia Legislativa do Ceará, local escolhido para uma nova rodada de conversas na bancada sobre o futuro do recurso público.

"Desvirtuaram, a emenda de bancada virou 1/25 dos 22 deputados e três senadores. Não está correto. Isso é desvirtuação", criticou.

Encontro da bancada

Na última quarta-feira (9), representantes cearenses em Brasília se reuniram em um encontro virtual para discutir o assunto. De acordo com fontes, a temperatura dos debates foi alta.

Cid, no entanto, negou que o debate tenha sido acalorado. Aos jornalistas, pediu apoio da imprensa sobre o assunto e disse que trabalha para a pacificação.

"Acalorada? Eu estou com toda paciência do mundo. E se olharem as reuniões que antecederam a discussão do orçamento de 2022 em 2021 eu defendi a mesma coisa. Esse debate eu não gosto de ficar restrito só aos deputados e senadores. Esse debate tem que ser trazido à sociedade para que se possa fazer o juízo. Nós todos devemos satisfação à sociedade", disse.

