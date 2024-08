Eleições 2024 no Crato: veja quem são os candidatos e entenda a disputa pela prefeitura

O fim das convenções partidárias afunilou o cenário eleitoral no Crato, município da região do Cariri. Lá, o prefeito Zé Ailton Brasil (PT) está finalizando o segundo mandato e não pode concorrer ao pleito. Até janeiro deste ano, pelo menos nove nomes eram apresentados como pretensos candidatos à Prefeitura da Cidade — a maioria deles, inclusive, de dentro do grupo da situação.

Com o fechamento do prazo para oficialização das candidaturas pelas siglas, encerrado na última segunda-feira (5), apenas três postulações vingaram. São elas: a do vice-prefeito André Barreto (PT), que vai disputar neste pleito como cabeça de chapa; a do suplente de deputado estadual Dr. Aloisio Brasil (União), principal nome da oposição; e do vereador Lucas Brasil (PSDB), sobrinho do atual gestor que rompeu com o tio no final de 2022.

O maior impasse, todavia, era na candidatura petista. Somente no partido, três nomes chegaram a ser cotado: o do vereador licenciado Pedro Lobo; do chefe de Gabinete Adjunto da Prefeitura, Rondinele Brasil; e do atual vice-prefeito André Barreto, que trocou o PDT pelo PT de olho na eleição. No fim, quem venceu a disputa interna foi Barreto, com apoio de Zé Ailton Brasil e intermediação do ministro Camilo Santana (PT).

As pré-candidaturas do diretor do titular da Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece), Rafael Branco (PP), e do presidente da Câmara Municipal, Florisval Coriolano (Agir), não vingaram, bem como a do empresário Márcio Brilhar (Agir), que também chegou a ser cotado para encabeçar chapa no município ao lado de Florisval, que ficaria como candidato a vice.

Agora, os partidos têm até o dia 15 deste mês para solicitar o registro de seus candidatos junto à Justiça Eleitoral.

Candidatos à Prefeitura do Crato

André Barreto (PT)

Nascido no Crato, André Barreto Esmeraldo é farmacêutico e iniciou a carreira política eleitoral em 2004, quando foi eleito pela primeira vez para como vereador do Município pelo PV. Pelo partido, concorreu ainda ao cargo de deputado federal em 2006 e à Prefeitura em 2008, mas não obteve êxito em nenhum dos pleitos.

A candidatura de André Barreto (PT) foi oficializada em convenção realizada no dia 3 de agosto

Em 2014, pelo PRTB, concorreu ao cargo de deputado estadual, ficando na suplência da legenda. Em 2016, dessa vez pelo PDT, saiu como candidato a vice na chapa de Zé Ailton (à época do PP). A chapa saiu e vitoriosa do páreo, sendo reeleita em 2020, quando o atual prefeito já havia migrado para o PT, sua atual sigla.

Depois de uma ampla negociação interna, que envolveu arranjos para que o vereador Pedro Lobo desistisse de sua pré-candidatura — inicialmente a prefeito e, depois, a vice —, André Barreto foi lançado oficialmente pelo Partido dos Trabalhadores em convenção realizada no sábado (3), que contou com a presença do ministro Camilo Santana, do governador Elmano de Freitas (PT), do líder do Governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), e de outras lideranças locais. A coligação dele, inclusive, é a maior da Cidade, reunindo as Federações PT/PCdoB e PV e Psol/Rede, além dos partidos PSB, PSD, MDB, PP, DC, PMB, Mobiliza, PRD, Podemos, Republicanos, PRTB e PDT. O vice na chapa é o promotor de Justiça aposentado, Dr. Leitão (PSB).

Dr. Aloisio Brasil (União)

Natural do Crato, Aloísio Antônio Gomes de Matos Brasil e iniciou na política partidária no PSDB, onde foi presidente municipal, depois migrou para o Pros (incorporado ao Solidariedade), legenda pela qual concorreu à Prefeitura do Crato pela primeira vez, em 2020.

O nome de Aloisio Brasil foi oficializado em convenção realizada no dia 20 de julho

Em 2022, já pelo União Brasil, concorreu ao cargo de deputado estadual, ficando como terceiro suplente da agremiação na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Chegou a assumir a vaga em março deste ano, com a licença do titular Firmo Camurça (União) para tratar de assuntos pessoais. Na Casa, passou a integrar a bancada da oposição ao Governo do Estado e se aproximou de parlamentares oposicionistas do PDT.

No dia 20 de julho, foi oficializado como candidato da agremiação, em convenção que reuniu adversários históricos em torno de seu nome, como o ex-ministro Ciro Gomes e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), além do aliado de primeira ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro no Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto, presidente do PL Estadual. Apesar do ex-ministro Ciro Gomes defender o nome de Dr. Aloísio, o PDT se aliou à candidatura petista na Cidade. A coligação de Aloísio é formada pelo União e PL. O vice na chapa dele é o ex-prefeito Dr. Zé Adega (PL).

Lucas Brasil (PSDB)

Nascido no Crato, Lucas Gonçalves Brasil é formado em Direito e de família de tradição política no Cariri, o que impulsionou sua entrada na vida pública. A carreira política iniciou em 2020, quando foi eleito vereador da Cidade pela primeira vez pelo PSB. Em 2022, por outra agremiação, concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PCdoB, ficando na suplência da Federação PT/PCdoB e PV na Assembleia Legislativa.

O nome de Lucas Brasil foi oficializado em convenção realizada no dia 2 de agosto

Ainda em 2022, Lucas Brasil, sobrinho do prefeito Zé Ailton Brasil, rompeu politicamente com o tio por "falta de espaço" para ele na administração municipal. Sem convergência, ele anunciou a pré-candidatura ao Executivo do Crato ainda no ano passado.

Agora, no PSDB, ele vai concorrer ao cargo de prefeito pela primeira vez. O nome dele foi oficializado pela Federação PSDB/Cidadania no dia 2 de agosto. Antes da confirmação, o tucano chegou a articular o apoio do Agir, do empresário Márcio Brilhar, ao seu nome, mas o partido ainda não decidiu como irá se posicionar na eleição municipal deste ano. O Agir, todavia, não lançou candidatura majoritária, apenas proporcional. Até o momento, a coligação de Lucas Brasil é formada somente pela Federação PSDB/Cidadania. Seu candidato a vice na chapa é o ex-vereador Luciano Saraiva (PSDB).