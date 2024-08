Eleições 2024 em Quixadá: veja quem são os candidatos e entenda a disputa pela prefeitura

O município de Quixadá, na região do Sertão Central, terá um cenário acirrado na corrida eleitoral que antecederá o pleito de outubro. Para a eleição, apenas duas candidaturas foram colocadas: a do prefeito Ricardo Silveira (PSD), que busca a reeleição, e a de Victor Marques (PT), que tenta se viabilizar para o seu primeiro cargo eletivo.

Antes do período em que foram realizadas convenções, um terceiro nome chegou a ser lançado, o do advogado Sérgio Onofre (União), mas, na véspera da convenção encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), o político demonstrou apoio a Marques e anunciou sua esposa, Patrícia Onofre (União), para o posto de vice-prefeita na chapa do petista.

Em março deste ano, Flávio Torres, presidente estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT), indicou que estava reestruturando o diretório municipal e que, com isso, pretendia lançar um filiado para a eleição no Município, o que poderia ampliar o número de postulantes na disputa municipal. O anúncio de um nome próprio, no entanto, não vingou.

Agora, ao ser indagado pelo PontoPoder, Torres afirmou que não existe PDT na cidade, e que a legenda não terá nomes nem mesmo para o Legislativo. Atualmente, a sigla trabalhista não compõe nenhuma das coligações, embora um dos nomes de destaque do partido, o deputado estadual Osmar Baquit, tenha optado pelo lado governista do palanque.

Baquit e o diretório estadual do PDT vivem um imbróglio judicial, iniciado com uma tentativa de desfiliação coletiva de membros do grupo cidista, em dezembro do ano passado. A tomada de posição do parlamentar em apoiar Silveira se deu após o fim da aliança dele com Ilário Marques. Os dois eram alinhados desde 2016, quando o petista foi eleito para o governo municipal.

Confira detalhes sobre cada um dos que concorrem pela preferência do eleitorado quixadaense:

Ricardo Silveira

Representando o Partido Social Democrata (PSD), médico Ricardo Silveira, atual gestor da cidade, tenta repetir o feito de 2020, quando conquistou a maioria de votos no colégio eleitoral, tendo sido eleito para o pleito pela primeira vez. O político é natural de Fortaleza e tem 49 anos.

Ricardo é herdeiro político do ex-prefeito Everaldo Silveira. Ele já foi superintendente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Ceará e essa será a sua terceira participação em uma eleição — já que, além de 2020, em 2016 o governante também tentou concorrer pela chefia da prefeitura, mas foi derrotado nas urnas.

Para esse ano, como vice-prefeito foi mantido o atual ocupante do posto, o ex-vereador Marcelo Ventura (PSB). A chapa majoritária tem como padrinhos o ex-deputado estadual Domingos Filho (PSD) e o deputado federal Domingos Neto (PSD), ambas lideranças do partido e com influência política na região, e o deputado estadual Osmar Baquit (PDT), ex-vice-prefeito de Quixadá e influente no Sertão Central.

Além do PSD e do Partido Socialista Brasileiro (PSB), fazem parte da coligação que quer eleger Silveira e Ventura, o Partido Liberal (PL), o Podemos (PODE) e o Partido Renovação Democrática (PRD).

Com o arco de alianças desenhado, estarão juntos, mesmo que indiretamente, figuras de lados opostos do jogo político e antigos aliados, a exemplo do deputado estadual Carmelo Neto (PL), do senador Cid Gomes (PSB) e do chefe do Executivo de Eusébio, Acilon Gonçalves (PL) — sendo este último o líder de uma debandada de prefeitos para o PRD, após a sua destituição da direção do PL Ceará.

Victor Marques

Professor da Universidade Federal do ABC (UFABC), Victor Marques, tem 40 anos, é natural de Fortaleza e filho de Ilário Marques (PT), ex-prefeito e atual assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

O nome de docente era cogitado entre os membros da base do governador Elmano de Freitas (PT) desde meados de 2023. Mas foi em abril deste ano que uma reunião entre petistas formalizou a pré-candidatura dele para o Executivo municipal.

Na lista de padrinhos petistas de Victor estão o ministro Camilo Santana, o deputado federal José Guimarães (PT) e o próprio governador do Estado, Elmano de Freitas. Marques conta com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como um cabo eleitoral. Ao seu lado estão lideranças como o ex-prefeito João Paulo (PSDB), que confirmou à reportagem seu apoio individual ao postulante, em oposição ao prefeito de Quixadá.

Com a devida arrumação, a coligação que dá sustentação para a chapa é formada pela Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), pelo Republicanos (REP), pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e pelo União Brasil (União).