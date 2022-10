Veja as primeiras declarações dos deputados federais eleitos no Ceará em 2022

Deputados federais eleitos no Ceará se manifestaram nas redes sociais nas primeiras horas após o resultado oficial, desde a noite d domingo (2). A bancada cearense é composta por 22 parlamentares, 15 deles foram reeeitos e outro sete deputados assumirão mandato na Câmara Federal pela primeira vez.

Os não reeleitos e que a partir de janeiro do ano que vem ficam na suplência foram os deputados Denis Bezerra (PSB), Heitor Freire (União), Vaidon Oliveira (União) e Leônidas Cristino (PDT).

Entre os eleitos, dois não deram declarações públicas nas redes até a publicação da matéria. Não se manifestaram os deputados Yury do Paredão (PL) e Dayany do Capitão (União).

Os partidos com a maior representatividade na bancada cearense são o PL e o PDT, com cinco deputados cada um. Em seguida está o União Brasil com quatro representantes, o PSD e o PT com três cada um e, por fim, MDB e PP com um deputado cada.

Veja os que disseram os deputados federais eleitos no Ceará em 2022:

André Fernandes (PL): "O Federal mais votado do Ceará, obrigado 229 mil vezes! A campanha continua, o segundo turno é nosso"

Júnior Mano (PL): "E vamos continuar fazendo a diferença por todo o Ceará e Brasil. Cada voto que recebi é a confiança de vocês no meu trabalho e sabem que juntos faremos ainda mais! Honrarei com meu compromisso de continuar o meu trabalho na Câmara Federal para trazer mais recursos para o nosso Ceará.

Célio Studart (PSD): "Pelos animais, enfermagem, primeira infância, autistas, mais uma vez, venceu o voto de consciência do Ceará! Sem padrinhos políticos! Sem a máquina de prefeitos! Sem compra de votos!"

Eunício (MDB): "Muito obrigado pelo carinho e o apoio que encontrei em cada abraço ao longo dessa caminhada. Agora, meu compromisso é representar os cearenses com mais determinação e entusiasmo"

Legenda: Eunício Oliveira foi eleito deputado federal pelo MDB Foto: Reprodução/Instagram

Idilvan (PDT): "A educação vale cada voto!!! Muito obrigado aos mais de 185 mil cearenses que votaram em mim para defender essa bandeira tão importante para o Ceará e para o Brasil.Minha enorme gratidão a cada um que pediu voto e ajudou a fazer a campanha mais bonita desse estado".

Guimarães (PT): "Renovo meu mandato na Câmara dos Deputados com a certeza de que, juntos, podemos continuar fazendo muito pelo Ceará e pelo Brasil. Gratidão pelo seu voto! Vamos juntos!"

Luizianne Lins (PT): "Nós pedimos e o povo respondeu. Estamos gratas, felizes e prontas para corresponder à confiança que o povo depositou em nós. Obrigada, Ceará. Hoje mesmo já começamos a trabalhar pelo nosso povo"

Domingos Neto (PSD): "Obrigado, meu povo, por me fazer pela quarta vez deputado federal pelo Ceará. Como disse nos meus discursos: esse mandato será ainda melhor porque me sinto mais preparado para lutar pelos sonhos de vocês. Obrigado, obrigado e obrigado"

AJ Albuquerque (PP): "Cada voto foi importante para continuar nossa caminhada por um Ceará e Brasil melhores. Nos próximos 4 anos de mandato, me comprometo a continuar com o trabalho em defesa da família cearense e buscar cada vez mais desenvolvimento para nosso querido Ceará"

Robério Monteiro (PDT): "Minha gratidão ao povo cearense que mais uma vez creditou sua confiança em mim e me concedeu mais uma vitória! Fico feliz em saber que o nosso trabalho em prol do povo cearense foi aprovado! Agradeço a cada um que mais uma vez deu seu voto de confiança e me concede mais essa oportunidade de continuar nosso trabalho lá na câmara federal!".

Matheus Noronha (PL): "Obrigado, Ceará"

Mauro Filho (PDT): "Obrigado a cada um que se entregou nessa campanha com amor e dedicação. Seguiremos na Câmara Federal trabalhando por um Brasil mais justo, democrático e desenvolvido. Temos muito a fazer ainda. A luta continua!"

Fernanda Pessoa (União): "Podem ter certeza que darei o meu melhor como Deputada Federal e lutarei incansavelmente pelas pessoas que precisam de voz e vez!"

Moses Rodrigues (União): "Obrigado, Ceará".

André Figueiredo (PDT): "

Obrigado por abraçarem nossa candidatura e nos concederem a oportunidade de, pela 5ª vez, lutar por um Ceará mais justo e digno para todos e todas."

Eduardo Bismark (PDT): "Serei o deputado de todos os cearenses, desses mais de 100 mil que votaram em mim, e de todos aqueles que quiserem construir um Ceará ainda melhor. Obrigado de coração a cada um, isso só aumenta meu compromisso com cada dia de trabalho"

Legenda: Deputado Eduardo Bismarck comemorou a reeleição através de postagem nas redes Foto: Reprodução / Instagram

Luiz Gastão (PSD): "Não existe outra palavra que possa definir os mais de 96 mil votos de confiança que recebi dos meus amigos e amigas cearenses! Andamos de casa em casa, batemos de porta em porta e olhamos olho no olho de cada um que nos acolheu e recebeu com carinho! Agora, temos a oportunidade de fazer diferente, temos a oportunidade de fazer acontecer por um Ceará melhor! Vamos juntos que agora começa uma nova missão com um mandato coletivo e participativo!"

Yury do Paredão (PL): sem declaração

Danilo Forte (União): "Aos que não votaram em mim, meu máximo respeito. A eleição legislativa acabou, e agora sou representante dos que me apoiaram ou não. Trabalharei por todos"

José Airton (PT): "Essa luta é de todos! Muito obrigado, meu querido Ceará! Teremos mais um mandato popular, em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras!"

Dr. Jaziel (PL): "Continuaremos representando o povo cristão do nosso Ceará. Que alegria"

Dayany do Capitão (União): sem declaração