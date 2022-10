Lula teve maioria dos votos em todos os municípios do Ceará

Os candidatos à presidência do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), irão se enfrentar no segundo turno após o resultado das eleições, deste domingo (2), na qual receberam, respectivamente, 48,37% e 43,26% dos votos válidos. No Ceará, o cenário diferiu do nacional, e com quase 100% das urnas apuradas, Lula teve 65,90% dos votos válidos e Bolsonaro 25,38%. Lula venceu em todos os 184 municípios do Estado.

Nesta eleição, Ciro Gomes (PDT) teve no Ceará, seu berço político, 6,80% dos votos válidos. O pior desempenho no Estado dentre todos os pleitos que o candidato concorreu à presidência. Nas disputas anteriores (em 1998, 2002 e 2018), Ciro foi o mais votado entre os presidenciáveis no Estado.

Em 2018, Ciro Gomes teve no primeiro turno da eleição presidencial no Ceará 40,95% dos votos, Fernando Haddad (PT) 33,12% e Jair Bolsonaro (à época, no PSL) teve 21,74%.

Já em 2022, em Fortaleza, Lula teve 53,20% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro obteve 35,17%, seguido por Ciro Gomes (PDT) 8,66% e Simone Tebet (MDB), com 2,02%.

VEJA OS PERCENTUAIS DE VOTO RECEBIDOS POR CADA CANDIDATO NO CEARÁ:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 65,90%

Jair Bolsonaro (PL): 25,38%

Ciro Gomes (PDT): 6,80%

Simone Tebet (MDB): 1,22%

Soraya Thronicke (União Brasil): 0,45%

Felipe D’ávila (Novo): 0,13%

Padre Kelmon (PTB): 0,04%

Sofia Manzano (PCB): 0,03%

Léo Péricles (UP): 0,02%

Vera Lúcia (PSTU): 0,01%

Eymael (DC): 0,01%

Visitas ao Ceará

Nos últimos meses, Lula esteve no Ceará em duas ocasiões. Uma em julho quando o diretório do PT Ceará oficializou as candidaturas de Elmano de Freitas para disputa ao governo do Ceará e de Camilo Santana ao Senado.

Outro momento foi na reta final da campanha eleitoral, quando no dia 30 de setembro, Lula desembarcou no Ceará e percorreu as vias do Centro de Fortaleza para buscar alavancar a candidatura de Elmano a dois dias do primeiro turno.

Durante a campanha, Elmano que, neste domingo (2), foi eleito governador do Ceará, acionou de forma intensa a imagem e o apoio de Lula.

Já Bolsonaro visitou o Estado ainda na pré-campanha, em julho, quando participou de uma motociata que partiu do antigo aeroporto Pinto Martins, com destino ao Aterro da Praia de Iracema, onde ocorreu a Marcha para Jesus.

Na campanha, uma visita de Bolsonaro ao Ceará chegou a ser anunciada pelo PL, mas o evento não se concretizou. No palanque local, embora Bolsonaro tenha declarado apoio ao candidato do União Brasil ao governo, Capitão Wagner, ele não teve destaque nas ações de Wagner.

Lula, 77 anos, foi presidente do Brasil por dois mandatos, entre 2003 e 2011. Sua candidatura em 2022 foi possível após a Justiça Federal do Paraná anular, ano passado, todas as condenações que pesavam sobre ele.

Bolsonaro, 67 anos, é o atual presidente brasileiro. Ele venceu as eleições em 2018 contra Fernando Haddad (PT), em um momento em que as pautas da corrupção e dos costumes eram os principais desconfortos do eleitorado.