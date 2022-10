André Fernandes é o deputado federal mais votado do Ceará nas Eleições 2022

André Fernandes (PL) foi o candidato a deputado federal mais votado no Ceará nas Eleições Gerais de 2022. Eleito com mais de 229 mil votos, o político repete uma marca já alcançada como deputado estadual, em 2018, quando se tornou o mais bem votado para o cargo, com 109.742 votos.

A soma de votos, porém, é a menor entre os primeiros colocados na última década. Em 2010, o deputado federal mais votado no Ceará foi Domingos Neto, com 246.591 votos; em 2014, Moroni angariou 277.774 eleitores; e em 2018, Capitão Wagner garantiu o recorde da década, com 303.593 votos.

Em publicação nas redes sociais, André agradeceu pelos votos e sinalizou que continuará em campanha durante o 2º turno das eleições presidenciais.

Quem é André Fernandes

Natural de Iguatu, na região Centro-Sul do Ceará, André tem 24 anos de idade, é bacharel em Ciência Política e pós-graduado em Gestão Pública. Ele começou a ganhar projeção em 2017, por meio de um canal no YouTube em que tece críticas a governantes de oposição, incluindo Lula e Camilo Santana, ambos do PT.

Hoje, André Fernandes se notabiliza como um dos principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará, ostentando “com orgulho” o título de “01 do Bolsonaro no estado”.

No perfil que mantém no site da Assembleia Legislativa, o jovem afirma ainda “defender sempre a família, os bons costumes, a polícia, o cidadão de bem, a legítima defesa” e lutar “pela redução de impostos, contra a ideologia de gênero, o aborto, as drogas, o politicamente correto e as inversões de valores”.

Com forte atuação nas redes sociais, André Fernandes possui 1 milhão de seguidores no Instagram, pouco mais de 267 mil no Twitter e 553 mil inscritos no canal do Youtube.

Outros eleitos

O segundo candidato a deputado federal mais votado foi Júnior Mano (PL), que angariou mais de 215 mil votos no pleito. Em seguida, aparecem Célio Studart (PSD), Idilvan (PDT), Guimarães (PT), Eunício Oliveira (MDB) e Luizianne Lins (PT).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil