Que horas sai o resultado do segundo turno das eleições para governador de Rondônia em 2022?

Eleitores de Rondônia decidem, neste domingo (30), quem será a governante do Estado pelos próximos quatro anos.

As urnas fecham às 17 horas (horário de Brasília), e a apuração dos votos começa logo depois. É possível acompanhar em tempo real no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os candidatos Coronel Marcos Rocha (União Brasil) e Marcos Rogério (PL) se enfrentarão no 2º turno para governador de Rondônia. Os dois foram mais votados no 1º turno, registrando respectivamente 38,88% e 37,05%, no dia 2 de outubro.

Quem são os candidatos do 2º turno?

Coronel Marcos Rocha

Coronel Marcos Rocha é o atual governador de Rondônia. Ele já atuou na Polícia Militar e já foi diretor de colégio, secretário municipal de Educação e secretário estadual da Justiça.

Sua formação acadêmica é em análise de sistema de dados e administração, com pós-graduação em Educação e técnicas de ensino.

Marcos Rogério

Marcos Rogério é senador de Rondônia. Antes disso foi deputado federal.

Sua formação acadêmica é em comunicação social, administração e direito.