Que horas sai o resultado das eleições para governador do Rio Grande do Sul em 2022?

Eleitores do Rio Grande do Sul decidem, neste domingo (2), quem será o governante do Estado pelos próximos quatro anos.

As urnas fecham às 17 horas (horário de Brasília), e a apuração dos votos começa logo depois. É possível acompanhar em tempo real no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No Rio Grande do Sul, concorrem ao Executivo estadual os candidatos:

Eduardo Leite (PSDB)

Onyx Lorenzoni (PL)

Edegar Pretto (PT)

Roberto Argenta (PSC)

Luis Carlos Heinze (PP)

Vicente Bogo (PSB)

Vieira da Cunha (PDT)

Carlos Messalla (PCB)

Rejane de Oliveira (PSTU)

Ricardo Jobim (Novo)

Em todo o Brasil, 156.454.011 eleitores estão aptos a votar em 2022. No Rio Grande do Sul, segundo os números do TSE, são 8.593.469 eleitores.