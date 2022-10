Que horas sai o resultado do segundo turno das eleições para governador da Bahia em 2022?

Eleitores da Bahia decidem, neste domingo (30), quem será o governante do Estado pelos próximos quatro anos.

As urnas fecham às 17 horas (horário de Brasília), e a apuração dos votos começa logo depois. É possível acompanhar em tempo real no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os candidatos Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil) se enfrentarão no 2º turno para governador da Bahia. Os dois foram mais votados no 1º turno, registrando respectivamente 49,44% e 40,80%, conforme apurado nas urnas no dia 2 de outubro.

Quem são os candidatos do 2º turno?

Jerônimo Rodrigues

Jerônimo Rodrigues, 57 anos, nasceu em Aiquara, na região da Chapada Diamantina. Graduado em engenharia agronômica pela Universidade Federal da Bahia, é professor licenciado da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

Em 2007, atuou como assessor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado. Em 2010, integrou a equipe da Secretaria de Planejamento. Em 2018, foi secretário de educação do Estado.

A chapa de Jerônimo recebeu apoio de oito partidos: PT, PSD, MBD, PSB, PC do B, PV, Avante e Patriota.

ACM Neto

Antônio Carlos Magalhães Neto, conhecido como ACM Neto, 43 anos, nasceu em Salvador. Político é graduado em direito pela Universidade Federal da Bahia, sendo neto do ex-governador da Bahia Antônio Carlos Magalhães.

Em 2002, foi eleito deputado federal, reeleito duas vezes. Entre 2013 e 2020, ACM Neto foi prefeito de Salvador.

Entre 2018 e 2022, foi presidente do Democratas. Após a criação do União Brasil, ACM Neto passou a ser secretário-geral do novo partido.

A chapa de ACM Neto recebeu apoio de 14 partidos: União Brasil, PP, Republicanos, PSDB, PDT, PSC, Solidariedade, Cidadania, Podemos, PRTB, PTB, PROS, DC e PMN.