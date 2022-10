Em Fortaleza, Ciro diz que aceita apoio do PT no 2º turno, mas o contrário 'só na outra encarnação'

O candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, escolheu o Ceará para realizar as últimas atividades de campanha na véspera da eleição.

Ciro participou de uma carreata por vias de Fortaleza em diversos bairros e, antes do início do percurso, ao ser questionado se, em um eventual 2º turno nas eleições para o Governo do Ceará, aceitará recompor a aliança entre PDT e PT - encerrada neste pleito, após 16 anos - garantiu que aceita o apoio do PT, mas, quanto a ele: “apoiar o PT, só na outra encarnação”.

Na carreata ao lado do candidato do PDT ao governo do Ceará, Roberto Cláudio, Ciro destacou que “se o PT quiser nos apoiar, Roberto Cláudio, nós aceitaremos, mas eu, apoiar o PT, só na outra encarnação”.

A possível retomada da aliança PDT e PT é defendida pelo senador Cid Gomes, irmão de Ciro, que não entrou oficialmente na campanha do governo estadual.

De acordo com Ciro, a escolha por encerrar a campanha no Estado se deve ao fato de o Ceará ser “o seu lugar”.

Ciro Gomes Candidato à Presidência da República “O povo do Ceará já me deu tantas honras, tantas vitórias. E agora o que é que eu lhe digo? No momento de dificuldade, de perseguição, o que o povo cearense fizer comigo está de bom tamanho”.

No cenário local, Ciro argumentou que fez a opção de encerrar a agenda junto a Roberto Cláudio pois, segundo ele, o “Ceará tá ameaçado de cair na mão de uma pessoa que não tem a menor qualificação, nem moral, nem intelectual, nem treinamento, nem nada. Ao mesmo tempo tem um candidato que é disparado mais preparado, o Roberto Cláudio”.

Atividade

A concentração da carreata ocorreu no bairro Passaré e começou por volta de 13h. O percurso teve início pouco antes das 16h. Os carros percorreram avenidas como a Presidente Costa e Silva, Demétrio Menezes, Coronel Carvalho, Radialista José Lima Verde foi encerrada nas proximidades da areninha do bairro Pirambu, na Av. Castelo Branco (Leste- Oeste).

Sobre a avaliação da campanha, Ciro declarou que saí “sem nenhuma única acusação de corrupção de nenhum dos adversários, nem pra direita, nem pra esquerda. De acordo com ele, isso ocorre, mesmo ele tendo “denunciado na cara dos dois principais candidatos, ambos são muito corruptos”.