Eduardo Girão defende faixa exclusiva para motos e criação de bolsões de estacionamento

Candidato do Novo à Prefeitura de Fortaleza, Eduardo Girão defendeu a implementação de uma faixa exclusiva para motos nas vias expressas da Capital e de bolsões de estacionamento na Av. Bezerra de Menezes — que, segundo ele, foram retirados após a instalação de estações do BRT. Ele foi o segundo entrevistado, nesta terça-feira (24), na série de sabatinas da TV Verdes Mares, no telejornal CETV 1ª Edição.

"A gente vai colocar nas vias expressas, que você tem condição, faixas exclusivas para motocicletas. Já tem isso em São Paulo e funciona bem. Na Av. Bezerra de Menezes, que eu considero uma intervenção desastrada da prefeitura, acabou com o comércio. (...) Ali eles fizeram uma intervenção que deixou totalmente sem bolsão de estacionamento. Vou criar bolsão estacionamento, vou colocar uma linha para o ônibus ir e outra para voltar, lá tem duas e isso faz com que o trânsito fique totalmente caótico", afirmou.

Sem mencionar a viabilidade técnica, o candidato reforçou que vai criar os bolsões para atrair de volta o comércio para a avenida que liga a região do Antônio Bezerra ao Centro, se eleito. Para tal, uma equipe com especialistas iria planejar a instalação, segundo o candidato.

Na ocasião, ele ainda elogiou a requalificação da Av. Aguanambi, que também conta com corredor exclusivo de ônibus. Para ele, o BRT da Aguanambi, diferentemente da Av. Bezerra de Menezes, foi melhor implementado.

"Diferente da intervenção correta que foi na Av. Aguanambi, que você teve ali o fluxo correto e está facilitando a vida. Eu quero facilitar a vida do meu conterrâneo, dentro da lei, sem punição excessiva", ressaltou.

Extinção da taxa do lixo

O postulante do Novo disse, ainda, que vai revogar a taxa de manejo de resíduos sólidos, popularmente conhecida como taxa do lixo, em 1º de janeiro de 2025, caso eleito.

"A primeira coisa que vou fazer é acabar com a taxa do lixo. Eu vou enviar para a Câmara de Vereadores uma mensagem imediata e quero ver qual é o vereador que vai votar contra o povo", frisou.

Além disso, ele também prometeu revogar a cobrança anual da tarifa de alvarás da Prefeitura. Para Girão, revogação das tarifas não impactariam na arrecadação do Município, pois outras contas da administração pública também seriam reduzidas com a diminuição de secretarias. Ele não falou, porém, quais pastas seriam extintas ou fundidas, alegando que sua equipe técnica avaliaria as melhores condições.

Drone e Helicóptero

O senador acrescentou que vai colocar drone e helicóptero para ajudar no combate ao crime na Capital, fazendo monitoramento pelas ruas da Cidade. Para isso, ele solicitaria à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) uma autorização para voar frequentemente com drones, pois já sabe "os caminhos" para viabilizar o projeto.

Legenda: Eduardo Girão, candidato do Novo à Prefeitura de Fortaleza, foi entrevistado nesta terça no CETV 1a Edição Foto: Ismael Soares

"Nós vamos buscar essa autorização. Por que vai ser negada? O uso de drone no espaço de Fortaleza, para a gente identificar, sem invasão de privacidade, o que está sendo feito de errado, contra a lei. Nós vamos usar de tecnologia de reconhecimento facial em todos os prédios públicos da Prefeitura de Fortaleza, nós vamos trocar informações (com o Governo do Estado)", explicou.

Quanto ao helicóptero, Girão afirmou que a Capital cearense tem condições financeiras para adquirir o equipamento.

Ele citou, inclusive, que "Curitiba, que é muito menor que Fortaleza, tem; cidades pequenas da região do ABC têm". Por isso, o investimento não seria um problema para a Capital do Ceará. Além disso, as informações para efetuar o monitoramento seriam cruzadas com os dados das forças de Segurança do Estado.

A promessa do candidato do Novo é colocar o helicóptero em funcionamento ainda no primeiro ano de sua gestão, se eleito. Ele pontuou, também, que irá tentar transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal, cobrando a votação do tema em Brasília.