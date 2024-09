Sabatina PontoPoder: Eduardo Girão quer reduzir Regionais em Fortaleza: ‘Equacionar para eficiência’

O senador Eduardo Girão (Novo), candidato à Prefeitura de Fortaleza, defendeu a proposta de redefinir as zonas administrativas da cidade, na qual planeja reduzir pela metade o número de Regionais. A partir da última reforma, em 2021, a Capital passou a ter 12 secretarias nesse sentido, em vez de sete.

“Nós não vamos ter mais 12 regionais, que é cabide de emprego, que é politicagem, chega disso. Nós vamos equacionar para eficiência e vamos deixar seis regionais” Eduardo Girão Candidato do Novo à Prefeitura de Fortaleza

O parlamentar foi o entrevistado desta sexta-feira (13) da sabatina PontoPoder, conduzida pelos jornalistas Jéssica Welma e Wagner Mendes. Girão falou sobre a reforma administrativa ao defender a implementação de escolas cívico-militares em cada macrorregião do município, totalizando seis unidades.

“Vamos ter escola cívico-militar à disposição, e o pai e a família escolhem onde é que vão colocar os seus filhos. Nós acreditamos em valores humanos na educação. Eu estive na Índia há 20 anos e trouxe o modelo escolar de lá, baseado em cinco valores: paz, amor, não violência, verdade e retidão”, afirmou.

GESTÃO DOS RECURSOS

Para além dos cortes, Eduardo Girão comentou, ainda, acerca das fontes de arrecadação de recursos públicos em um possível mandato à frente da Prefeitura. O político defendeu que o Executivo já possui os meios necessários, mas é preciso maior eficiência na gestão.

“O recurso a gente já tem, o Fundo de Participação dos Municípios, a gente já tem estímulos do governo federal nesse aspecto, tem os recursos do ISS, tem recurso do IPTU, que a gente vai tratar com muita responsabilidade isso, sem exagero. É muito dinheiro que você tem numa Prefeitura. Então, com o enxugamento que eu sei fazer, um estado mais eficiente, menos impostos, nós vamos conseguir”, salientou.

O senador complementou dizendo que pretende gerir os recursos sem ter que aumentar o impacto aos contribuintes. “Quando você enxuga a máquina e tira o que está de exagero, de politicagem dentro, você vai conseguir um trabalho eficiente”, frisou.

Sabatina PontoPoder

As entrevistas foram realizadas entre os dias 9 e 13 de setembro com os cinco candidatos a prefeito melhor posicionados na Pesquisa Eleitoral Quaest mais recente.

São dois formatos de entrevistas com os candidatos. Primeiro, no bloco do PontoPoder no Programa Bom dia, Nordeste, transmitido simultaneamente na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. As entrevistas ocorrem ao vivo, a partir das 8h20, com duração de 20 minutos.

Uma segunda entrevista é gravada com cada candidato para ser transmitida, na íntegra, no portal e nas redes sociais do Diário do Nordeste às 17 horas. A sabatina é exibida às 16h25, desta vez no Programa Hora da Verdinha.

Serão gravadas entrevistas com os demais candidatos à Prefeitura. Elas terão duração de três minutos para cada candidatura, com exibição nos dias 16 e 17 de setembro, no bloco PontoPoder do programa Bom Dia, Nordeste.

Veja o cronograma: