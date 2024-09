Eduardo Girão quer criar polícia municipal e usar drones e helicóptero no combate à criminalidade

Candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo Novo, o senador Eduardo Girão (Novo) disse que, se eleito, pretende transformar a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) em Polícia Municipal. O político planeja adotar o uso de drones e de um helicóptero para auxiliar no combate à criminalidade na Capital.

A proposta foi apresentada nesta sexta-feira (13) durante a última Sabatina PontoPoder, série de entrevistas realizada pelo Sistema Verdes Mares com candidatos à Prefeitura de Fortaleza, na Verdinha FM 92.5 e na TV Diário. O colunista Inácio Aguiar e o editor do PontoPoder Wagner Mendes conduziram a entrevista.

Girão esclareceu sobre como irá mudar o “status” dos guardas municipais para policiais.

“É uma reivindicação justa de quem trabalha na Guarda Municipal (...), e eu sempre apoiei esse projeto lá em Brasília. Isso depende de uma regulamentação do Congresso Nacional, e os colegas que a gente tem lá, o relacionamento que a gente fez com partidos de vários espectros ideológicos, deixam a semente importante para que a gente possa continuar batalhando, caso eu seja eleito”, disse.

O político reforçou que a ideia da mudança é para desafogar a Polícia Civil e a Polícia Militar dos “problemas pequenos”, como briga de vizinho e desordem, além de auxiliar no enfrentamento às facções criminosas.

“Vamos capacitar a Guarda Municipal para atuar não apenas para retomar as areninhas, que foram tomadas pelo crime organizado; e as escolas, que os professores não estão tendo condições de dar aula, porque o crime já entrou e os alunos estão com medo, mas também para resolver problemas pequenos para que a Polícia Militar Civil possam cumprir o seu papel mais importante: enfrentar as facções criminosas que estão expulsando as famílias de casa” Eduardo Girão (Novo) Senador e candidato à Prefeitura de Fortaleza

Eduardo Girão ainda destacou seu currículo como administrador de empresas no setor de segurança.

Implementação das propostas

Questionado sobre como pretende implementar as propostas, que dependem da aprovação do Congresso Nacional, e também sobre como o efetivo de 3 mil guardas municipais pode atender a uma população de cerca de 2,4 milhões de habitantes, Girão disse que apostará na tecnologia, inclusive com uso de drones e de helicóptero.

“Nós precisamos usar a tecnologia, que não é usada como deveria. Nós estamos em um momento de inteligência artificial avançada, podemos usar drones”, comentou.

“Por que não temos aqui um helicóptero como tem na região do ABC Paulista e em Curitiba para monitorar também situações graves? Estamos vivendo um problema que eu nunca vi na minha vida (...) em todo lugar as mulheres, por exemplo, falam rapidinho no telefone ali na rua, coloca o aparelho no sutiã, isso é uma humilhação, você não tem paz para ir e vir, nós vamos tomar medidas e usar contatos que tenho no Congresso, mesmo sendo prefeito, vamos ampliar”, concluiu.

Sabatina PontoPoder

As entrevistas foram realizadas entre os dias 9 e 13 de setembro com os cinco candidatos a prefeito melhor posicionados na primeira Pesquisa Eleitoral Quaest.

Foram dois formatos de entrevistas com os candidatos. Primeiro, no bloco do PontoPoder no Programa Bom dia, Nordeste, transmitido simultaneamente na Verdinha FM 92.5 e na TV Diário. As entrevistas ocorreram ao vivo, a partir das 8h20, com duração de 20 minutos.

Uma segunda entrevista foi gravada com cada candidato para ser transmitida, na íntegra, no portal e nas redes sociais do Diário do Nordeste às 17 horas. A sabatina foi exibida às 16h25, desta vez no programa Hora da Verdinha.

Serão gravadas entrevistas com os demais candidatos à Prefeitura. Elas terão duração de três minutos para cada candidatura, com exibição nos dias 16 e 17 de setembro, no bloco PontoPoder do programa Bom Dia Nordeste.

