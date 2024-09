Eduardo Girão aposta em baixa rejeição para melhorar desempenho e em 'proposta diferenciada'

Candidato do Novo à Prefeitura de Fortaleza, Eduardo Girão (Novo) reforçou, nesta sexta-feira (20), que o grande desafio dele, nas últimas semanas da campanha eleitoral, é que a população saiba que ele é candidatos. Ele disse que, sem possuir tempo de propaganda eleitoral de rádio e TV e também sem ter participado dos debates eleitorais, o investimento deve continuar em atos presenciais e nas redes sociais.

Apesar disso, ele se diz feliz com a receptividade que tem recebido nas ruas. "Entendendo realmente que a nossa proposta é uma proposta diferenciada", diz o candidato. "E a gente está indo ao encontro do fortalezense, mostrando que é uma proposta diferenciada de todas essas que estão aí. Porque a gente tem coerência no pensar, no falar e no agir", afirmou.

Eduardo Girão realizou panfletagem no cruzamento entre as avenidas Heráclito Graça e Barão de Studart nesta sexta. Ele aproveitou para falar sobre o resultado das pesquisas eleitorais, especificamente sobre os índices de rejeição. "Eu estou passado na casca do alho e quero entrar para ganhar a eleição. Por isso a minha rejeição é baixa. E é baixa mesmo porque o cearense sabe que a gente tem coerência no trabalho, mas não sabe que eu sou candidato. Esse é o nosso desafio: que o cearense saiba, que o fortalezense saiba que eu sou candidato", pontuou.

Legenda: Eduardo Girão panfletou em cruzamento de avenidas localizado no bairro Aldeota Foto: Davi Rocha

Uma das propostas destacadas por Girão é a diminuição das secretarias municipais vinculadas à Prefeitura de Fortaleza e a transferência das sedes para o Centro da cidade, como parte da proposta de revitalização da região. "Depois de um pente fino que nós vamos fazer, reduzindo em quase a metade o número de secretarias, nós vamos levar todas para o Centro, para ficar próximo ao prefeito", afirma.

A revitalização prevê ainda a criação de bolsões de estacionamento, a implementação de Porto Digital e a criação de incentivos para que haja um aumento de prédios para moradia no Centro.