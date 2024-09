Sabatina PontoPoder: Eduardo Girão diz que procurar Elmano será segundo ato de eventual governo

O senador Eduardo Girão (Novo), candidato à Prefeitura de Fortaleza, revelou que seu segundo ato como prefeito, caso seja eleito, será procurar o governador Elmano de Freitas (PT) para manter uma relação institucional entre as duas gestões. A declaração foi dada durante a Sabatina PontoPoder, realizada nesta sexta-feira (13). O político concedeu entrevista aos editores do PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes.

“Será a segunda coisa que vou fazer. Primeiro, vou enviar acabar a taxa do lixo em Fortaleza. A segunda coisa será procurar o governador Elmano (de Freitas).Claro, ele é o governador, então, nessas horas, a gente precisa somar esforços por Fortaleza”, disse.

Veja também PontoPoder Eduardo Girão quer reduzir multas de trânsito e acabar taxa do lixo e de alvarás: 'Gestão eficiente' PontoPoder Eduardo Girão quer criar polícia municipal e usar drones e helicóptero no combate à criminalidade

Mesmo integrando um partido de direita, o político garante que não tem resistência para dialogar com o petista.

“Independente de ser prefeito de Fortaleza, eu já faço isso no mandato do Senado. É diálogo constante, me relaciono bem com os senadores do PT. Claro, temos divergências, isso faz parte da democracia, mas me relaciono bem”, completou.

Eduardo Girão reforçou que enxerga a Prefeitura como uma oportunidade para somar esforços e implementar melhores condições de vida para a população da Capital.

“Vou buscar, no limite das minhas forças, com humildade, ajudar o povo de Fortaleza com contatos, com o presidente da República. Não precisa de ofício, pelo relacionamento que tenho com senadores, com deputados e nos ministérios, buscarei chegar no presidente da República para ajudar. Acredito muito na capacidade de bom senso. Ninguém aguenta mais briga por política, por poder” Eduardo Girão (Novo) Senador e candidato à Prefeitura de Fortaleza

Contra a reeleição

O candidato ainda prometeu que não irá disputar a reeleição. Segundo ele, a meta na gestão municipal será “4 anos trabalhando, fazendo o que tem que ser feito para dar uma oxigenada na política”.

“Para servir e não para ser servido”, concluiu. Atualmente, o político exerce o primeiro mandato como senador. Ele promete que, caso não vença a disputa municipal, não concorrerá ao Senado Federal em 2026.

Sabatina PontoPoder

As entrevistas foram realizadas entre os dias 9 e 13 de setembro com os cinco candidatos a prefeito melhor posicionados na Pesquisa Eleitoral Quaest mais recente.

São dois formatos de entrevistas com os candidatos. Primeiro, no bloco do PontoPoder no Programa Bom dia, Nordeste, transmitido simultaneamente na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. As entrevistas ocorrem ao vivo, a partir das 8h20, com duração de 20 minutos.

Uma segunda entrevista é gravada com cada candidato para ser transmitida, na íntegra, no portal e nas redes sociais do Diário do Nordeste às 17 horas. A sabatina é exibida às 16h25, desta vez no Programa Hora da Verdinha.

Serão gravadas entrevistas com os demais candidatos à Prefeitura. Elas terão duração de três minutos para cada candidatura, com exibição nos dias 16 e 17 de setembro, no bloco PontoPoder do programa Bom Dia, Nordeste.

Veja o cronograma: