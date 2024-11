Deputados elegem parentes em prefeituras no Ceará e mantêm bases para 2026

As eleições de 2024 deram vitória a pelo menos quatro deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e ajudou a consolidar a força política de muitos outros. Além de premiar Oscar Rodrigues (União) em Sobral, Simão Pedro (PSD) em Orós, Evandro Leitão (PT) e Gabriella Aguiar (PSD) em Fortaleza, as urnas beneficiaram indiretamente pelo menos sete parlamentares.

São políticos que têm laço familiar ou afetivo com candidatos lançados às prefeituras das suas bases eleitorais. A estratégia não se encerra com a apuração das seções, só se renova para um novo momento: a eleição consecutiva.

O peso da máquina pública é essencial para consolidar esses expoentes políticos e elegê-los para os mesmos mandatos ou para empreitadas maiores nos biênios seguintes, em um movimento que se retroalimenta. No caso de Simão Pedro e Gabriella Aguiar, além de eleitos na disputa majoritária, eles viram suas mães alcançarem o mesmo feito. Ela celebrou a recondução de Patrícia Aguiar (PSD) na gestão de Tauá.

Ele, por sua vez, emplacou Tereza Cristina como vice-prefeita em Orós, na sua chapa. Tereza, no entanto, será a titular do mandato, já que o deputado estadual em exercício anunciou que renunciará ao mandato que foi eleito no município para confirmar o posto na Alece, onde era suplente.

Confira, a seguir, o saldo das eleições municipais de 2024 para os deputados da assembleia cearense.

PARENTES VITORIOSOS

Almir Bié

Ex-prefeito de Itatira, o deputa estadual Almir Bié (PP) conseguiu emplacar um aliado de primeira ordem no governo municipal por quatro mandatos. Trata-se de Jose Ferreira Mateus, conhecido por Zé Dival (PP), reeleito no último mês de outubro.

Além disso, Almir garantiu que a aliança na cidade tenha uma extensão sanguínea ao reconduzir a sobrinha, Carolina Bié (PP), como vice-prefeita.

Firmo Camurça

Ex-prefeito de Maracanaú, Firmo Camurça chegou a ser especulado para uma nova disputa na cidade ao lado de Roberto Pessoa (União), mas a chapa findou com outra composição. O deputado, então, trabalhou a candidatura da esposa no município vizinho, Pacatuba. Larissa Camurça (União), ex-secretária do Bem-Estar Animal de Maracanaú, transferiu o domicílio eleitoral em janeiro e foi lançada pré-candidata nos meses seguintes.

Ela disputou contra o atual prefeito Rafael Marques (PSB) e nomes como Ésio de Souza (PT), genro de Roberto Pessoa. Com a proximidade da campanha, o petista se uniu à empreitada de Larissa e tornou-se vice em sua chapa. Ambos foram eleitos para a Prefeitura de Pacatuba no último dia 6 de outubro.

Guilherme Landim

Cumprindo a permanência de sua linhagem familiar na política de Brejo Santo, Gislaine Landim (PSB) foi reeleita prefeita da cidade caririense no começo de outubro. Ela é ex-deputada e mãe do deputado estadual Guilherme Landim (PDT), que também já governou o município.

O falecido Wellington Landim, pai de Guilherme e esposo da atual prefeita, também geriu o município e atuou na Alece. Tamanha influência rende sucesso nas urnas: Gislaine alcançou 65,31% dos votos contra 34,69% de Eusebio Ferreira (PT).

Jô Farias

Em Horizonte, o prefeito Nezinho Farias (PSB) foi reeleito para um quinto mandato a partir de 2025, uma trajetória que começou ainda dos anos 90. Entre um governo e outro, ele assumiu cadeiras na Vice-Prefeitura e na Alece. A última foi em 2019, onde ficou até 2020, ano em que deixou o Legislativo para voltar ao Executivo.

Mas a Casa não ficou muito tempo sem um representante da família: já em 2022, a sua esposa, Jô Farias (PT), foi eleita deputada estadual. Em 2024, seu marido alcançou 73,10%, gabaritando-se para mais uma gestão em Horizonte.

Marta Gonçalves

No primeiro mandato como deputada estadual, Marta Gonçalves (PL) seguirá com familiares em diferentes cargos eletivos em 2025. O seu filho, Bruno Gonçalves (PRD), foi reeleito prefeito de Aquiraz. A cerca de apenas 30 km dali, a sua nora, Carla Ibiapina, foi eleita vereadora de Fortaleza pelo Democracia Cristã (DC).

Com isso, o clã Gonçalves volta a ter um representante na Câmara Municipal fortalezense, quatro anos após o mandato da própria Marta ser encerrado. À época, ela pediu licença do cargo para assumir a gestão da Coordenadoria Especial de Política sobre Drogas. A parlamentar concorreu à reeleição como vereadora em 2020, mas ficou na suplência.

Romeu Aldigueri

O líder do Governo Elmano na Assembleia, deputado Romeu Aldigueri (PDT), lançou quatro candidatos com ligações sanguíneas ou afetivas diretas nas eleições deste ano, mas houve saldo positivo somente em um município, Granja. Ali, o irmão Aníbal Filho (PT) foi reeleito prefeito, em uma composição que também contou com Ligia Aldigueri (PSB), filha de Romeu.

Já em Jijoca de Jericoacoara e em Barroquinha, o parlamentar não teve a mesma sorte. Na primeira cidade, seu outro irmão, Márcio Aldigueri (PSD), foi derrotado por Leandro Cezar (PP). Na segunda, a namorada do parlamentar, Tainah Marinho (PT), ficou em segundo lugar por uma diferença de 0,52 ponto percentual contra Jaime Veras (PSD).

Sérgio Aguiar

O deputado Sérgio Aguiar (PDT) conseguiu emplacar a esposa Mônica Aguiar (PSB) pela terceira vez no Executivo de Camocim, desta vez como vice-prefeita. Ela foi eleita em outubro último ao lado da atual prefeita, Betinha (PSB), mantendo o mesmo grupo no poder por 15 anos seguidos.

Mônica já havia governado o município entre 2013 e 2020, sendo sucedida pela sua aliada e ex-secretária municipal de Educação.

DERROTADOS

Agenor Neto

Ex-prefeito de Iguatu, o deputado estadual Agenor Neto (MDB) usou o capital político para tentar emplacar o filho Ilo Neto (PT) na Prefeitura, mas o jovem foi derrotado por Roberto Filho (PSDB).

Alcides Fernandes

Em seu primeiro mandato como deputado estadual, Alcides Fernandes (PL) ajudou na campanha do filho, o deputado federal André Fernandes (PL), à Prefeitura de Fortaleza em 2024. A disputa foi levada até o segundo turno, mas o seu descendente foi derrotado pelo também deputado estadual, Evandro Leitão (PT), por menos de 11 mil votos.

Alysson Aguiar

Também estreante na Assembleia, o deputado Alysson Aguiar (PCdoB) vem da região da Ibiapaba, onde a família tem base política. Seu irmão, Gadyel Gonçalves (PT), já foi prefeito de São Benedito e tentou alcançar o mesmo feito em Graça, que a ex-esposa, a senadora Augusta Brita (PT), já governou. Contudo, foi derrotado por Iradilce Mão Cheirosa (PP).

Cláudio Pinho

O deputado Cláudio Pinho (PDT) já havia sido prefeito de São Gonçalo do Amarante por dois mandatos, entre 2013 e 2020. Em 2024, ele buscou o terceiro mandato, mas o embate contra o atual gestor, Professor Marcelão (PT), deu vitória ao petista.

Davi de Raimundão

Enquanto Davi de Raimundão (MDB), filho do ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Raimundo Macêdo, representa a família na Alece, a sua mãe, Maricele Macêdo (MDB), tentou representar novamente no Executivo. Ela compôs chapa com o deputado estadual Fernando Santana (PT) na figura de candidata a vice-prefeita, mas a dupla perdeu para o atual gestor, Glêdson Bezerra (Podemos).

Dra. Silvana

Dra. Silvana (PL) foi outra deputada estadual que entrou na disputa pelo comando de prefeituras. Neste caso, a peleja foi em Maracanaú. Quem saiu vitorioso foi o atual prefeito, Roberto Pessoa (União), que vai para o seu quarto mandato na mesma função.

Emilia Pessoa

Dando seguimento à lista de deputadas que retornam à Alece após a derrota na disputa majoritária, está Emilia Pessoa (PSDB), que concorreu à Prefeitura de Caucaia. Ela ficou fora do segundo turno por uma diferença de oito votos do segundo colocado, Waldemir Catanho (PT). No fim, ela acabou apoiando a investida de Naumi Amorim (PSD), que saiu na frente e venceu a eleição.

Fernando Santana

Após presidir a CPI da Enel e atrair atenção ao seu mandato parlamentar, Fernando Santana foi lançado candidato à Prefeitura de Juazeiro do Norte, mas perdeu a disputa. Ele já havia sido candidato ao governo de Barbalha, também na região do Cariri, em 2016, mas não levou a melhor na época.

Lucílvio Girão

Outro na mesma situação é o deputado Lucílvio Girão (PSD). Ele concorreu à Prefeitura de Maranguape, viveu um imbróglio jurídico após a renúncia da sua vice, Andrea Nunes (MDB), mas pôde ser votado na urna. Contudo, quem levou a vitória foi o atual prefeito, Átila Câmara (PSB).

Lucinildo Frota

Também na Região Metropolitana de Fortaleza, o deputado Lucinildo Frota (PDT) buscou se eleger prefeito. Em Maracanaú, assim como Dra. Silvana, ele foi derrotado por Roberto Pessoa (União).

Stuart Castro

A vereadora de Mulungu Dra. Lyziane (MDB) foi lançada candidata à Prefeitura da cidade, mas quem venceu a disputa foi Lucas Arruda (PSB). Ela é esposa do deputado estadual Stuart Castro (Avante).