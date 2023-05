Deputado quer incluir 10 cidades na Região Metropolitana do Cariri e tornar Juazeiro sede

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) começa a discutir nesta terça-feira (9) a inclusão de mais 10 cidades cearenses na Região Metropolitana do Cariri. O projeto do deputado Davi de Raimundão (MDB) prevê ainda que Juazeiro do Norte seja formalizada como sede da região e a criação de um Conselho de Desenvolvimento e Integração da Região Metropolitana do Cariri.

A proposta está sendo apresentada após 14 anos desde que a lei que deu origem à região metropolitana foi aprovada na Alece, em 2009, através de uma mensagem do então governador Cid Gomes.

Na época, Cid justificou a criação da Região Metropolitana do Cariri sob o argumento de que a lei serviria para "contribuir para a constituição de uma circunstância cultural e socioeconômica capaz de compartilhar com Fortaleza a atração de população, equipamentos, serviços e investimentos públicos e privados".

No texto aprovado pelos deputados em 2009, a Região Metropolitana do Cariri era composta pelas cidades de Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato, Santana do Cariri, Nova Olinda, Farias Brito, Caririaçu, Missão Velha e Jardim. Essa é a formação até os dias atuais.

O deputado Davi de Raimundão, que tem base eleitoral no Cariri, propõe no novo texto que sejam acrescidas mais 10 cidades no grupo. São elas:

Altaneira

Assaré

Aurora

Barro

Brejo Santo

Lavras da Mangabeira

Mauriti

Milagres

Porteiras

Potengi

"Não se trata de desmerecer qualquer outra região, agrupamento ou icrorregião limítrofe, nem de excluir ou simplesmente incluir nominalmente qualquer outra unidade da Federação Brasileira", escreveu o deputado na justificativa do novo projeto.

A proposta prevê ainda, em até dois anos, a criação do Conselho de Desenvolvimento e Integração da Região Metropolitana do Cariri, a contar da promulgação da Lei Complementar.