'Demarcação territorial será nossa prioridade', diz secretária dos Povos Indígenas do Ceará

Juliana Alves Secretária dos Povos Indígenas

"Hoje, nós somos 15 povos, onde apenas uma única terra se encontra demarcada, que é a terra do povo Tremembé do Córrego João Pereira (que fica entre Itarema e Acaraú). É uma terra que foi doação do próprio Incra e a gente sabe da legitimidade do próprio Estado para fazer isso, com relação à questão de comprar e fazer essa doação aos povos indígenas em seus territórios"