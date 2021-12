DataFolha: Lula tem 48% das intenções de voto para presidente no 1º turno; Bolsonaro soma 22%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem se mantendo à frente nas pesquisas relacionadas à corrida presidencial para 2022.

Pesquisa do DataFolha revela que o petista acumula 48% das intenções de voto, enquanto que o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), aparece em segundo lugar, com 22%.

Ainda na simulação prevista neste cenário A, ambos são seguidos pelos pré-candidatos Sérgio Moro (Podemos), com 9% das intenções; Ciro Gomes (PDT), com 7%; e João Doria (PSDB), 4%.

A pesquisa do Datafolha foi realizada presencialmente, desde o último dia 13 de dezembro até esta quinta-feira (16), com 3.666 pessoas com mais de 16 anos, em 191 cidades. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.

Outra simulação

Já em um cenário B, não há muita diferença da primeira simulação. Nesse caso, Lula soma 47% das intenções de votos e Bolsonaro, 21%. Moro reaparece com 9% e Ciro com 7%, enquanto Doria se mantém oscilando na casa dos 3%.

Na hipótese B ainda foram acrescentados novos nomes como o de Simone Tebet (MDB) e Rodrigo Pacheco (DEM), ambos com 1% das intenções de voto.

Levantamento do Ipec divulgado na terça-feira (14) aponta para um resultado semelhante ao da pesquisa DataFolha.

Segundo o Instituto, Lula possui 48% das intenções de voto para presidente em 2022, enquanto que o atual mandatário, Jair Bolsonaro, detém 21%.

Pesquisa de intenções de voto no 1º turno:

Cenário A

Lula (PT): 48%;

Jair Bolsonaro (PL): 22%;

Sérgio Moro (Podemos): 9%;

Ciro Gomes (PDT): 7%;

João Doria (PSDB): 4%;

Em branco/nulo/nenhum: 8%;

Não sabe: 2%.

Cenário B