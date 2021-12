Lula tem 48% das intenções de voto para presidente e Bolsonaro tem 21%, aponta pesquisa do Ipec

Pesquisa divulgada pelo Ipec nesta terça-feira (14) aponta que o ex-presidente Lula (PT) possui 48% das intenções de voto para presidente em 2022, enquanto que o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), detém 21%. As informações são do G1.

Com 27 pontos percentuais à frente do ex-capitão na corrida para a presidência, o petista tem mais intenções de voto do que todos os outros possíveis candidatos somados.

Após Bolsonaro, aparecem na sequência Sergio Moro (Podemos), com 6% das intenções de voto; e Ciro Gomes (PDT), com 5%.

O Ipec realizou o levantamento entre os dias 9 a 13 de dezembro, ouvindo 2.002 pessoas em 144 municípios. A margem de erro é de 2 pontos para mais e para menos, com nível de confiança de 95%.

Veja os números nos dois cenários:

CENÁRIO 1

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 48%

Jair Bolsonaro (PL) : 21%

Sergio Moro (Podemos): 6%

Ciro Gomes (PDT): 5%

André Janones (AVANTE): 2%

João Doria(PSDB): 2%

Cabo Daciolo (Brasil 35): 1%

Simone Tebet (MDB): 1%

Alessandro Vieira (Cidadania): 0%

Felipe d’Ávila (NOVO): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Rodrigo Pacheco (PSD): 0%

Brancos / Nulos: 9%

Não sabem / Não responderam: 5%

CENÁRIO 2

Lula: 49%

Bolsonaro: 22%

Sergio Moro: 8%

Ciro Gomes: 5%

João Doria: 3%

Brancos/nulos: 9%

Não sabe/não respondeu: 3%

Perfil das intenções

Conforme o Ipec, as intenções de voto no ex-presidente Lula são mais expressivas entre os entrevistados católicos (54%), que moram no Nordeste (63%), nas periferias das capitais (55%), cujas avaliações sobre a administração de Jair Bolsonaro são: ruim ou péssima (68%).

Já as intenções de voto no atual presidente são maiores entre os que avaliam sua administração como ótimo ou boa (75%), moradores da região Norte/Centro-Oeste (29%) e Sul (27%) do Brasil. Ele também é cotado por evangélicos (33%), embora apareça nesse estrato tecnicamente empatado com Lula.

As menções a Bolsonaro também crescem quanto maior é a renda familiar mensal e a escolaridade dos entrevistados, detalhou o Ipec.

O presidente foi mencionado por 14% daqueles que têm renda até 1 salário mínimo e por 30%, entre quem tem renda acima de 5 salários. Ele recebeu ainda 18% das menções entre as pessoas com ensino fundamental e por 25% dos mais escolarizados.

Ipec

O Ipec foi criado por ex-executivos do Ibope Inteligência após o seu encerramento. O novo instituto de pesquisa atua na área de consultoria e inteligência em pesquisas de mercado, opinião pública e política.