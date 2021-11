CPI quer notas fiscais e histórico de cartão de crédito de associações de PMs na AL-CE

O colegiado vai votar requerimentos de autoria do deputado Elmano Freitas (PT), que é relator da comissão. Um deles solicita a folha de pagamento dos funcionáros e alista de ajuda de custo aos PMs afastados das entidades nos últimos cinco anos.

Deputados membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Associações Militares na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) irão votar, na próxima terça (16), um pedido de informações fiscais e de documentos das associações investigadas por potencial participação no motim da Polícia Militar em 2020. Os requerimentos incluem pedido de relatório dos cartões de crédito das entidades.

Leia mais PontoPoder CPI das Associações de PMs pede acesso aos inquéritos do motim de 2020 na Justiça Militar

Outro requerimento a ser votado na terça vai solicitar a cópia dos cheques que foram debitados nas contas das entidades nos últimos cinco anos. Já ainda um pedido de extrato dos cartões de crédito das entidades nos últimos 5 anos.

Também será analisado o requerimento do deputado Romeu Aldigueri (PDT), que solicita à Secretaria da Fazenda do Ceará a relação de notas fiscais de compras realizadas por entidades investigadas nos últimos 10 anos.

CPI das Associações

A CPI investiga o destino dos recursos recebidos pelas associações ligadas à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará foi instalada no dia 12 de agosto de 2021 e tem um prazo de 120 dias.

O colegiado é composto por nove titulares: deputado Salmito (PDT), como presidente; Queiroz Filho (PDT), vice-presidente; Elmano Freitas (PT), relator; Soldado Noelio (Pros); Davi de Raimundão (MDB); Romeu Aldigueri (PDT); Augusta Brito (PCdoB); Nizo Costa (PSB) e Marcos Sobreira (PDT).

Os parlamentares suplentes da CPI são Delegado Cavalcante (PTB), Edilardo Eufrásio (MDB), Jeová Mota (PDT), Guilherme Landim (PDT), Oriel Nunes Filho (PDT), Diego Barreto (PTB), Osmar Baquit (PDT), Guilherme Sampaio (PT) e Tin Gomes (PDT).