Consórcio Nordeste suspende compra da vacina Sputnik V

A compra da Sputnik V, vacina contra a Covid-19 negociada pelo Consórcio Nordeste com o Fundo Soberano Russo, foi suspensa nesta quinta-feira (5).

O anúncio foi realizado pelo governador do Piauí e presidente do consórcio, Wellington Dias, que definiu as limitações impostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como um dos motivos para a paralisação do contrato. Veja:

Além das novas limitações da agência, a falta da inclusão da vacina no Plano Nacional de Imunização (PNI) e a falta da licença de importação também foram outros pontos citados pelo governador para a decisão pela suspensão.

Ao todo, 37 milhões de doses do imunizante estavam previstas para compra. De início, a informação era de que as primeiras duas milhões chegariam em solo brasileiro ainda em abril deste ano, o que não ocorreu como planejado.

Padrões de testes

Conforme anúncio do Consórcio Nordeste, os padrões de testes requisitados pela Anvisa até o momento não foram solicitados para imunizantes de outros laboratórios.

"Temos vacinas disponíveis, mas impedidas de entrar no Brasil devido a uma decisão da Anvisa que faz uma alteração no padrão de teste junto com a não inclusão do Ministério da Saúde no Plano Nacional de Imunização", confirmou Wellington Dias.

Por meio das redes sociais, Camilo Santana lamentou a suspensão do contrato ao citar a eficácia do imunobiológico. "A Sputnik V, que está sendo usada em 69 países e tem eficácia comprovada de 91,6% seria mais uma vacina para ajudar a salvar a vida de milhares de brasileiros", escreveu.

O governador do Ceará pontuou que o Governo Federal tem distribuído as vacinas em um ritmo lento no Brasil e, enquanto isso, busca acordos para compra direta com laboratórios.

Reunião prevista

Ainda na última terça-feira (3), o governador da Bahia, Rui Costa, anunciou a reunião que seria realizada com o Fundo Soberano Russo. Segundo ele, o acordo não teria sido pago até o momento, visto que uma cláusula do contrato condiciona a remuneração com a entrega das doses.

"Conversei com o presidente do Consórcio Nordeste esta semana para tomar uma decisão, dada os sucessivos obstáculos da Anvisa e a própria declaração do ministro", disse na ocasião.

