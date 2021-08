Consórcio Nordeste deve se reunir para discutir desistência da compra da Sputnik V, diz Rui Costa

O governador da Bahia, Rui Costa, usou as redes sociais nesta terça-feira (3) para dizer que Consórcio Nordeste deve se reunir nesta semana para discutir se continuará a comprar as doses da Sputnik V, vacina russa contra a Covid-19.

O Diário do Nordeste tenta contato com a Casa Civil do Governo do Ceará para saber como a situação deve interferir no Estado.

Rui Costa destacou que o grupo formado pelos nove estados da Região não fez o pagamento dos imunobiológicos, porque há uma cláusula que condiciona a remuneração com a entrega das doses, juntamente com a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).