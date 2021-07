Limoeiro do Norte deve ser primeira cidade a receber vacina Sputnik V; veja estratégia do Estado

Com acordo de compra de 5,8 milhões de doses, o Ceará deverá receber, no primeiro momento, apenas 190 mil doses, mas a expectativa é que novas remessas ocorram ainda neste mês e em agosto.

A estratégia do Estado, para cumprir as normas exigidas pela Anvisa, é fazer a vacinação em cidades específicas para que haja condição do estudo de monitoramento dos vacinados. Uma cidade já confirmada para receber vacinas da primeira remessa é Limoeiro do Norte.