Estado lança concurso para 6 mil profissionais de Saúde; salários vão até R$ 23 mil

A Secretaria de Saúde do Estado lançará, nesta quarta-feira (23), um edital para a contratação, ainda neste ano, de 6 mil profissionais de Saúde para atuarem nas unidades estaduais. Um evento no Palácio Abolição e transmitido nas redes sociais, às 14h, será realizado para a apresentação do projeto pelo governador Camilo Santana e o secretário de Saúde, Dr. Cabeto Martins Rodrigues.