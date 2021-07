Ceará e mais 16 estados devem começar a receber a vacina Sputnik V na semana que vem

O Ceará e mais 16 estados brasileiros deverão começar a receber as primeiras doses da vacina russa Sputnik V na próxima semana, anuncia o presidente do consórcio Nordeste e governador do Piauí, Welington Dias (PT). Os últimos entendimentos com o Fundo Soberano Russo, responsável pelo imunizante, foram feitos nesta quinta-feira (8).