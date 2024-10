Como está a saúde de Lula? Presidente repete exames nesta quinta (31) e quadro é estável

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez novos exames de imagem nesta quinta-feira (31) e segue com a saúde "estável", segundo o Hospital Sírio-Libanês.

O petista sofreu uma queda no dia 19 de outubro, no Palácio do Alvorada, e bateu a cabeça. Devido ao ferimento, ele teve de levar cinco pontos na região da nuca, mas já fez a retirada na última segunda-feira (28).

Logo após a queda no banheiro da residência oficial, exames de imagem constataram uma pequena hemorragia no cérebro do presidente. No entanto, os constantes exames de imagem que ele tem feito desde então mostram estabilidade da situação.

"No momento, o presidente persiste sem quaisquer sintomas, devendo manter o acompanhamento clínico e realizar novo controle de imagem em três dias", diz o boletim médico. Lula é acompanhado pessoalmente pelo médico Roberto Kalil Filho e pela médica Ana Helena Germoglio.

Veja também PontoPoder Lula recebe Evandro, Camilo, Cid e Elmano todos vestidos do mesmo jeito: ‘Não combinamos’

Cancelamento de viagens

A queda sofrida pelo presidente acarretou no cancelamento de viagens importantes que ele faria, como uma para a Rússia, para participar da cúpula dos Brics, e outra para São Paulo, para participar dos últimos atos da campanha de Guilherme Boulos (Psol) à prefeitura da capital paulista.

Havia também a previsão de Lula ir para Cali, na Colômbia, para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade, que ocorre até amanhã (1º). No entanto, até este momento, a agenda de viagens do presidente segue suspensa.