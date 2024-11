Comitiva de deputados do Ceará se prepara para participar da posse de Donald Trump nos EUA

Uma comitiva de deputados do Ceará se prepara para participar da posse do presidente eleito dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, marcada para ocorrer em 20 de janeiro de 2025. O grupo inclui parlamentares estaduais e federais cearenses.

A lista de presença conta com legisladores do PL e do União Brasil, todos opositores ao Governo Lula (PT), que apoiava o nome da democrata Kamala Harris na disputa contra o republicano.

Confirmaram presença na posse do americano:

Deputado estadual Carmelo Neto (PL);

(PL); Deputada estadual Dra. Silvana (PL);

(PL); Deputado federal Dr. Jaziel (PL);

(PL); Suplente de deputada federal em exercício Dra. Mayra Pinheiro (PL);

(PL); Deputada federal Dayany Bittencourt (União).

Todos eles informaram à reportagem que vão viajar aos EUA para acompanhar a cerimônia de posse. A exceção foi Dayany do Bittencourt, cuja assessoria declarou que daria um retorno "assim que possível". Todavia, ela figura entre a lista de 35 deputados federais que confirmaram que irão à posse de Trump, obtida pelo O Globo.

No caso de Dr. Jaziel, a certeza da ida dele ao país estrangeiro foi alegada pela esposa, Dra Silvana, que disse estar animada para o evento.

"Eu e Jaziel iremos, estamos animados. Vemos na eleição dele (Trump) um caminho importante para o conservadorismo no mundo", acrescentou.

Posse durante recesso no Brasil

Já Mayra Pinheiro declarou que a posse de Trump na presidência do EUA ocorrerá durante o período de recesso parlamentar no Brasil. Além disso, ela declarou que a comitiva deve arcar com as próprias despesas.

"Nós iremos, sim, em janeiro. A gente vai estar no recesso parlamentar, e estamos nos programando para ir com nossas famílias, com despesas pagas por nós próprios, para participar da posse. Todos nós entendemos que a eleição do Trump representa o retorno dos Estados Unidos a ser um país com capacidade de determinar paz no mundo", afirmou.

A parlamentar, que ocupa a vaga de André Fernandes (PL) na Câmara dos Deputados desde setembro, esteve em Washington, DC, na vitória de Trump. Questionada sobre estar no local em viagem oficial, ela disse que foi fazer um curso em universidade americana e "coincidiu com o período eleitoral".

"Eu não fui para a eleição, eu fui fazer um curso na Universidade George Washington (The George Washington University), que começou antes da eleição e coincidiu com um período eleitoral", alegou.

Quando viaja em missão oficial, as faltas nas sessões plenárias da Câmara são abonadas e as despesas podem ser custeadas pelo Parlamento.

Carmelo Neto foi outro cearense que viajou para Washington para acompanhar a eleição americana. Na segunda-feira (5), ele publicou um vídeo ao lado da esposa, Bella Carmelo (PL), embarcando para os EUA a fim de acompanhar a votação e apuração.

"Acertou quem falou EUA. Estamos indo pra Flórida, acompanhar a vitória do Trump e tirar uns dias de descanso. Amanhã é o dia da eleição e eu vou mostrar tudo por aqui! ", afirmou na ocasião.

Já no país, ele continuou a utilizar as redes sociais para compartilhar a apuração. À reportagem, a assessoria de Carmelo informou que "foi tudo do bolso dele", ao se referir às despesas da viagem internacional em período de sessões plenárias na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Os dois são alguns dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará. Mayra Pinheiro, inclusive, chegou a ficar conhecida como "Capitã Cloroquina" devido à atuação enquanto secretária do Ministério da Saúde no Governo de Bolsonaro. Já Carmelo está no comando do partido do ex-mandatário no Estado. Trump tinha uma boa relação com o ex-presidente, que também tentará ir aos EUA na posse.

Eleição americana

A vitória de Trump foi confirmada na manhã da última quarta-feira (6), após o candidato conquistar o estado de Winsconsin e possuir mais de 270 delegados no Colégio Eleitoral americano, segundo projeção da Associated Press (AP). Esta será a segunda vez dele no comando do país.

O republicano recebeu votos suficientes para que não fosse mais superado pela adversária Kamala Harris, do partido democrata. Antes mesmo da confirmação da vitória, Trump discursou em West Palm Beach, na Flórida, e prometeu "curar os EUA".

Este é o segundo mandato não consecutivo de um presidente desde 1893. Com a vitória, Trump, que tem 78 anos, é o presidente mais velho eleito. A cerimônia de posse deve ocorrer em 20 de janeiro de 2025, em cerimônia marcada para o meio-dia no horário local (14h, em Brasília), em Washington, D.C., capital norte-americana.