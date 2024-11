Ex-presidente Jair Bolsonaro parabeniza Trump por vitória nos EUA: 'Que inspire o Brasil'

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), parabenizou Donald Trump pela vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Em inglês, na rede social X, Bolsonaro elogiou o republicano chamando-o de "verdadeiro guerreiro". "Um homem que, após enfrentar um processo eleitoral brutal em 2020 e uma injustificável perseguição judicial, ergueu-se novamente, como poucos na história foram capazes de fazer", continuou.

Para o ex-presidente, Trump voltará à presidência dos EUA "contra tudo e contra todos" para "completar sua missão" de "restaurar a grandeza de sua nação, proteger os interesses de seu povo e trabalhar por um mundo mais livre e com mais paz e tranquilidade".

"Parabéns, meu amigo, por esta vitória épica que marca não apenas seu retorno à Casa Branca, mas, também, o triunfo da vontade popular sobre os desígnios arrogantes de alguns poucos que desprezam nossos valores, nossas crenças e nossas tradições. Este triunfo é histórico, um marco que reacende a chama da liberdade, da soberania e da autêntica democracia. Esta vitória encontrará eco em todos os cantos do mundo, impulsionando não apenas os Estados Unidos, mas também o fortalecimento da direita e dos conservadores em muitos outros países", completou Bolsonaro.

'Que inspire o Brasil'

Com expectativas sobre o pleito presidencial no Brasil em 2026, o ex-presidente disse esperar que a vitória de Trump "inspire" o País a "seguir o mesmo caminho".

"Que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho. Que nossos compatriotas vejam neste exemplo a força para jamais se dobrarem, para erguerem-se com honra, seguindo o exemplo daqueles que nunca se deixaram vencer pelas adversidades", comentou.

No texto, Bolsonaro ainda alfineta as instituições brasileiras ao dizer que espera que a nação "retome seu destino de grandeza" para que o "povo volte a se orgulhar de sua história e de seus valores, sem a mácula da censura e do abuso de autoridade, com liberdade e segurança para todos".

"Talvez, em breve, Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão com dignidade e nos devolva tudo o que foi tirado de nós", conclui.

No ano passado, Bolsonaro foi punido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Por causa disso, ele está inelegível por oito anos e não poderá concorrer às eleições gerais de 2026.

Se quiser ir à posse de Trump, Bolsonaro terá de recuperar passaporte

Se quiser ir à posse de Trump, em janeiro do próximo ano, em Washington, Bolsonaro terá de tentar recuperar seu passaporte, retido por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O documento do ex-presidente foi apreendido em fevereiro deste ano durante uma operação da Polícia Federal que investiga crimes de tentativa de golpe de Estado.

O ex-presidente já tentou recuperar o passaporte algumas vezes, mas não teve sucesso. Isso porque, segundo O Globo, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, entende que uma eventual viagem do ex-gestor ao exterior representa "perigo" para as investigações.