Quando é a posse do novo presidente dos Estados Unidos? Veja data e horário da cerimônia

Donald Trump foi eleito novo presidente dos Estados Unidos. O republicano assumirá o cargo no dia 20 de janeiro de 2025, em cerimônia marcada para o meio-dia no horário local (14h, em Brasília), em Washington, D.C., capital norte-americana.

A solenidade de posse marcará o início do mandato presidencial e o fim da gestão dos democratas Joe Biden e Kamala Harris, que disputou a eleição, mas foi derrotada nas urnas pelo magnata.

Ao contrário de Trump, que boicotou a cerimônia de posse de Joe Biden, o atual presidente já se comprometeu a participar do evento no próximo ano. Além disso, segundo seu porta-voz, o democrata promete uma "transição pacífica do poder".

Veja também Mundo Veja fotos de eleitores durante apuração de votos nos Estados Unidos Mundo Lula parabeniza Trump pela vitória em eleições americanas: 'Desejo sorte e sucesso'

Há quatro anos, o republicano deixou a Casa Branca sem reconhecer a derrota. Em 6 de janeiro de 2021, centenas de seus seguidores invadiram o Capitólio para tentar impedir a certificação da vitória de Biden.

RESULTADO HISTÓRICO