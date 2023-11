Cid Gomes convoca prefeitos pedetistas para reunião na próxima terça (14) em Fortaleza

Em meio à crise no Partido Democrático Trabalhista (PDT), o senador Cid Gomes (PDT) convocou os prefeitos pedetistas e pré-candidatos do partido para uma reunião que será realizada às 15h da próxima terça-feira, dia 14 de novembro, no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Cid detalhou que deseja discutir e ouvir as preocupações dos políticos para, então, tomar uma decisão coletiva. "O que a gente quer é que esse grupo continue cada vez mais unido, cada vez mais coeso e que, qualquer que seja o passo futuro, seja tomado como passo conjunto", afirmou.

Veja também

Cid Gomes, destituído da presidência do PDT Ceará nesta quinta-feira (9), tem questionado publicamente as medidas tomadas pela Executiva Nacional do PDT. Na última quarta-feira (8), ele comandou uma reunião que concedeu mais de 20 cartas de anuência.

"Queremos demonstrar na Justiça que estamos sendo alvo de uma perseguição, de uma discriminação por parte da direção nacional do partido. Vamos submeter as nossas decisões futuras ao julgamento da justiça", acrescentou.

Saída de prefeitos do PDT

Na quarta, o deputado estadual Romeu Aldigueri já tinha afirmado que o PDT Ceará poderia perder aproximadamente 50 prefeitos ligados ao Cid Gomes. Aliados, no entanto, estimam cerca de 55 prefeitos aliados. O próprio Cid, porém, não contabiliza a quantidade de gestores aliados.

Para Cid, a saída está relacionada com a perseguição que vem sofrendo. "A gente fez um levantamento de prefeitos, e a nossa estimativa é que ficarão no máximo sete prefeitos do PDT. Está óbvio que há um desrespeito claro ao sentimento predominante, à maioria que faz e fez o PDT no Ceará. Então, a estimativa é que no máximo sete vão permanecer", reforçou.

Os prefeitos, principais interessados na resolução do impasse partidário, precisam estar filiados até abril de 2024 para concorrerem à disputa das eleições municipais do próximo ano.