Cerca de 50 prefeitos cearenses devem deixar o PDT após anuência a deputados, diz Romeu Aldigueri

Com desfiliações de deputados e vereadores encaminhadas, o PDT Ceará pode perder também cerca de 50 prefeitos ligados ao senador Cid Gomes. É o que afirma o deputado estadual Romeu Aldigueri, um dos que obtiveram, nesta quarta-feira (8), anuência para deixar o partido sem prejuízo ao mandato.

O parlamentar não detalhou os nomes que devem reforçar a debandada da legenda, mas a expectativa é que sejam os mesmos que referendaram as investidas de Cid no PDT nos últimos meses. O seu grupo, estimam aliados, reúne cerca de 55 prefeitos. Grande parte deles assinou, por exemplo, o documento de convocação da reunião que, no começo de outubro, elegeu o senador presidente do diretório estadual.

Veja também

Os prefeitos são os principais interessados na resolução do impasse partidário, já que as eleições municipais ocorrem em menos de um ano. Para concorrerem à disputa, devem estar filiados até abril de 2024.

A crise que se instalou no partido há mais de um ano já levou alguns nomes da legenda, que elegeu o maior número de gestores em 2020. Boa parte deles confia a Cid a articulação necessária para formar alianças e fortalecer a chapa eleitoral. Por isso, a intenção de migrar para outra legenda mais alinhada ao senador.

PDT de Figueiredo vai reverter

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, contudo, o presidente estadual e nacional do PDT, André Figueiredo, afirma que a Executiva Nacional vai anular a reunião do diretório cearense nesta quarta. Assim, as anuências seriam revertidas e a discussão voltaria à estaca zero, inclusive, com potencial de enfraquecer a saída de prefeitos neste momento, pelo menos.

"Estamos dialogando de um a um com os nossos prefeitos. Não sou apenas presidente do PDT em Brasília, eu rodo o Ceará. Temos trabalhado por muitos prefeitos, principalmente do PDT, para ajudar os municípios", diz Figueiredo.

A crise no PDT tem sido judicializada há meses, especialmente no episódio da anuência de Evandro Leitão. Em agosto, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa ganhou autorização do diretório estadual – à época, sob administração de Cid Gomes – para deixar a legenda.

André Figueiredo contestou o ato na Justiça, mas o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) validou a desfiliação. Os outros parlamentares que obtiveram a anuência também devem entrar com ações judiciais para efetivar a saída. Entretanto, os próximos passos ficam incertos diante das movimentações da Executiva Nacional, sobretudo para os prefeitos.

Veja quem pediu para sair

Deputados federais

Eduardo Bismarck

Idilvan Alencar

Mauro Filho

Robério Monteiro

Deputados estaduais

Evandro Leitão

Guilherme Landim

Jeová Mota

Lia Gomes

Marcos Sobreira

Oriel Filho

Osmar Baquit

Romeu Aldigueri

Salmito

Sérgio Aguiar

Vereadores

Ana Paula Brandão

Júlio Brizzi

Suplentes

Helaine Coelho

Nilson Diniz

Leônidas Cristino (em exercício)

Bruno Pedrosa (em exercício)

Antônio Granja (em exercício)

Guilherme Bismarck (em exercício)

Tin Gomes

As únicas exceções nos pedidos foram André Figueiredo (deputado federal e presidente estadual e nacional do PDT) e os deputados estaduais Claudio Pinho, Antônio Henrique e Queiroz Filho. Eles representam um segmento mais ligado ao ex-ministro Ciro Gomes.